Киркоров дал понять, что знал заранее об уходе Солнца с шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/858082de-9043-11eb-a483-96000091f725_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Грандиозный скандал, разразившийся на шоу «Маска» из-за решения жюри распрощаться с Кравец-Солнцем продолжает набирать обороты. Зрители возмущены не тем, что проект покинула Марина Кравец и осталась неизвестная пока певица в маске Единорога.

Публика возмущена тем, как это было сделано: председатель жюри Филипп Киркоров обосновал свой выбор тем, что хочет порадовать дочь. Алла-Виктория с первых дней проекта является большой поклонницей проекта и болеет за артистку в маске Единорога. Девочка даже подражает кумиру, одеваясь в костюм сказочного персонажа.

Несмотря на это, зрители обрушились с критикой в адрес Киркорова, обвиняя его в том, что он пошёл на поводу у дочери, устроил детский утренник вместо шоу и разрешил ребёнку «рулить» взрослым проектом. Гневные комментарии появились и на странице певца, и на странице проекта, где народ требует убрать из жюри «старика с деменцией».

Масла в огонь подлила и Регина Тодоренко, определившая свой выбор с помощью монетки. Ведущая никак не могла решить, кого же она хочет оставить в шоу, поэтому прибегла к помощи орла и решки. Этот поступок зрители назвали из рук вон выходящим.

Между тем сам Киркоров ясно дал понять, что ещё до начала выпуска знал об уходе Солнца из шоу. На странице артиста появилось фото певца вместе с Мариной Кравец. Подпись к нему гласит:

Та-дам! Я давал вам днём подсказки про солнце. Вот и выглянуло солнце из-под своей Маски — Марина Кравец.

Действительно, за некоторое время до начала шоу на странице Филиппа появилось его фото в невероятном костюме, отделанном игрушками. В подписи к фото было сказано:

На термометре уже +10, солнце! Добавлю вам солнца своим ярким луком в эфире «Маски» на НТВ в 20:10 Сегодня будут невероятные номера!

Однако, крайне разочарованные зрители не заметили реплики певца и продолжали упрекать его в нечестном голосовании за финалистов. «Какое предвзятое шоу! Как можно доверять монетке и Филипп, это же не день рождение Ваше дочери...а шоу, когда люди готовятся, срывают голос. Зритель не доволен! Не честно оставили единорога», «Очень не честно руководствоваться мнением своей дочки при осуществлении выбора на проекте! Очень разочарован в Вашем решении! Это не справедливо!», «У всех у нас дети но так не честно, вызвали бы на дом потом этого единорога, ну что за детский сад», пишут Филиппу люди.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Единорог остался нерассекреченным в шоу «Маска» на НТВ благодаря дочери Киркорова. Алла-Виктория, большая поклонница сказочного персонажа, буквально не дала отцу лишить её продолжения сказки.