«Изменений к лучшему нет»: Антонов рассказал о проблемах со здоровьем

https://static.news.ru/photo/8e441450-03e7-11eb-87da-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/yury_antonov

75-летний исполнитель Юрий Антонов никак не может восстановиться после перенесённой операции на колене. Проблемы с ногой у певца возникли ещё в 2018 году, и с тех пор он продолжает борьбу с недугом.

В беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» Антонов рассказал , что с января находился на самоизоляции из-за проблем со здоровьем. Восстановление затянулось, певец оказался не готов к этому.

Пришлось отменить запланированный в декабре прошлого года концерт в Кремле. Реабилитация затянулась, изменений к лучшему нет, нога болит, — признался композитор.

Он пояснил, что несмотря на проблемы, не страдает от одиночества. В его доме в Подмосковье много животных, также рядом находятся приглашённые работники.

Живу в Подмосковье, рядом лес, я могу погулять на природе. Мне в этом плане проще, чем некоторым людям, — рассказал Антонов.

Он также призвал людей серьёзно отнестись к пандемии коронавируса и быть дисциплинированными. Антонов подчеркнул важность соблюдения мер предосторожности.

NEWS.ru писал, что в июле композитора в очередной раз госпитализировали. Ему вновь сделали операцию на ноге — уже вторую за 2020 год. В январе вмешательство хирургов потребовалось для лечения «застарелой болезни» колена.