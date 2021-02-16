Ивлеева рассказала о самом дорогом подарке самой себе за 23 млн рублей

https://static.news.ru/photo/7091c7bc-70c1-11eb-a303-96000091f725_660.jpg Фото: _agentgirl_ / instagram

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева сообщила своим подписчикам, что самым дорогим в её жизни подарком самой себе стал автомобиль Lamborghini Aventador за 23 миллиона рублей.

Если говорить про траты в отношении себя, то это «Ламба» за 23 миллиона рублей, — сказала она своим фанатам.

Ведущая трэвел-шоу «Орел и решка» призналась, что очень мечтала о такой машине ещё со студенческой скамьи. Ей хотелось купить именно итальянский автомобиль премиального класса.

Первый пост с дорогим авто она выложила в Instagram летом 2020 года. А уже через три месяца призналась, что насобирала штрафов за превышение скорости на 164 тысяч рублей. Всего ей выписали 142 предписания.

Ранее NEWS.ru писал, что Ивлеева вновь пришла в студию программы «Что было дальше?», но на этот раз она заняла место одного из ведущих. Поклонники передачи остались не в восторге от поведения блогера: по их словам, знаменитость повела себя слишком грубо. Впервые звезда стала участницей шоу несколько месяцев назад, и тогда ей не понравился выпуск из-за якобы недостаточного количества хороших шуток от юмористов.