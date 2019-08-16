Подписчики Ольги Бузовой негативно восприняли её новую фотографию, на которой она позирует в красном купальнике. Возмущение вызвала чрезмерная худоба певицы.
На снимке можно увидеть очень тонкую талию артистки и все её рёбра. В связи с этим многие комментаторы призвали Бузову набрать вес или хотя бы не выставлять своё тело на всеобщее обозрение, передают
Ранее News.ru писал, что общественники направили в Генпрокуратуру письмо с просьбой о блокировании аккаунта Ольги Бузовой в Instagram. Поводом для обращения послужил видеоролик, в котором Бузова облизывает тарелку и в шутку сравнивает себя с блокадницей.