https://static.news.ru/photo/cdc4bdb6-c01b-11e9-ac35-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Подписчики Ольги Бузовой негативно восприняли её новую фотографию, на которой она позирует в красном купальнике. Возмущение вызвала чрезмерная худоба певицы.

На снимке можно увидеть очень тонкую талию артистки и все её рёбра. В связи с этим многие комментаторы призвали Бузову набрать вес или хотя бы не выставлять своё тело на всеобщее обозрение, передают argumenti.ru .

Ранее News.ru писал, что общественники направили в Генпрокуратуру письмо с просьбой о блокировании аккаунта Ольги Бузовой в Instagram. Поводом для обращения послужил видеоролик, в котором Бузова облизывает тарелку и в шутку сравнивает себя с блокадницей.