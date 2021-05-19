Хабенский и Бурунов могут сыграть в картине про Алису Селезнёву

Российские актёры Константин Хабенский и Сергей Бурунов могут сыграть в картине «Сто лет тому вперёд» по мотивам фантастической повести Кира Булычёва про Алису Селезнёву, передаёт RT со ссылкой на создателей ленты. По их словам, сейчас идут переговоры с артистами.
По предварительным данным, Хабенскому достанется роль профессора Селезнёва, а Бурунову предстоит стать Весельчаком У. Производством фильмы занимается компания «Водород», съёмки собираются начать в августе 2021-го. Сейчас идёт кастинг по всей России, авторы проекта ищут актёров на роли главных героев и школьников-подростков. Режиссёрское кресло
Он же снимет ленту «Метро 2033» по одноимённому роману Дмитрия Глуховского, передаёт RT со ссылкой на авторов проекта. Съёмочная группа выступила 19 мая на очной защите фильма в Фонде кино (ФК). Сценарий напишет Глуховский, команду продюсеров пополнят Валерий Федорович, Евгений Никишов и Иван Голомовзюк. На производство картины планируют потратить 700 млн рублей, на маркетинг — 150 млн рублей.
Ранее сообщалось, что премьера эротической мелодрамы «Клиника счастья» состоялась накануне в Москве. В главной роли — Дарья Мороз. Проект снимали для одного из онлайн-кинотеатров. В беседе с журналистами актриса рассказала о своём отношении к интимным темам, откровенным сценам, как «мокла под душем» с Анатолием Белым и о том, обсуждает ли она эти вопросы со своей дочерью от Константина Богомолова Анной.