Хабенский и Бурунов могут сыграть в картине про Алису Селезнёву

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Российские актёры Константин Хабенский и Сергей Бурунов могут сыграть в картине «Сто лет тому вперёд» по мотивам фантастической повести Кира Булычёва про Алису Селезнёву, передаёт RT со ссылкой на создателей ленты. По их словам, сейчас идут переговоры с артистами.

По предварительным данным, Хабенскому достанется роль профессора Селезнёва, а Бурунову предстоит стать Весельчаком У. Производством фильмы занимается компания «Водород», съёмки собираются начать в августе 2021-го. Сейчас идёт кастинг по всей России, авторы проекта ищут актёров на роли главных героев и школьников-подростков. Режиссёрское кресло займёт Егор Баранов («Гоголь», «Фарца», «Аванпост»).

Он же снимет ленту «Метро 2033» по одноимённому роману Дмитрия Глуховского, передаёт RT со ссылкой на авторов проекта. Съёмочная группа выступила 19 мая на очной защите фильма в Фонде кино (ФК). Сценарий напишет Глуховский, команду продюсеров пополнят Валерий Федорович, Евгений Никишов и Иван Голомовзюк. На производство картины планируют потратить 700 млн рублей, на маркетинг — 150 млн рублей.

Ранее сообщалось, что премьера эротической мелодрамы «Клиника счастья» состоялась накануне в Москве. В главной роли — Дарья Мороз. Проект снимали для одного из онлайн-кинотеатров. В беседе с журналистами актриса рассказала о своём отношении к интимным темам, откровенным сценам, как «мокла под душем» с Анатолием Белым и о том, обсуждает ли она эти вопросы со своей дочерью от Константина Богомолова Анной.