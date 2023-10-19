«Губа не шевелится, перекошено лицо»: Боня о последствиях операции Боня сообщила, что станет красивой через год после пластической операции

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Виктория Боня

Модель и блогер Виктория Боня в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сообщила, что после пластической операции у нее все еще перекошено лицо и не шевелится губа. По словам бывшей участницы «Дома-2», она была готова к длительному периоду реабилитации, однако ей до сих пор тяжело. Боня выразила надежду, что через год она станет красивой.

Я знала, что это серьезное вмешательство. Когда я на четвертый день увидела себя случайно в зеркале, страшно смотреть было. Но я вижу, какой эффект будет через год. Конечно, я не жалею об операции. Просто мне тяжело, когда губа не шевелится. Длительный период восстановления. Это не интрига, у меня все еще перекошено лицо. Я уже сама уже дико хочу снять очки, но это непросто, — призналась Боня.

Ранее Боня опровергла информацию о том, что ее содержит богатый мужчина, подчеркнув, что сама зарабатывает $1 млн в месяц. В качестве подтверждения своих слов она показала расходы за последние три месяца, которые в сумме составили около 32 млн рублей. Она сообщила, что после расставания с первым мужчиной по имени Женя твердо решила стать самостоятельной, независимой и зарабатывать сама. И хотя бывший молодой человек говорил, что у нее ничего не получится, она добилась своей цели.