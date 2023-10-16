Боня сообщила, что тратит 10 млн рублей в месяц Боня опровергла сообщения о том, что живет за счет богатого мужчины

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Виктория Боня

Блогер и модель Виктория Боня в Instagram (деятельность в РФ запрещена) опровергла информацию о том, что ее содержит богатый мужчина, подчеркнув, что сама зарабатывает миллион долларов в месяц. В качестве подтверждения своих слов она показала расходы за последние три месяца, которые в сумме составили около 32 млн рублей.

Когда ты зарабатываешь миллионы сама, я не знаю, сколько тебе «папик» должен предложить вообще. За три месяца только с российской карты я сняла $300 тыс. Это мои расходы за июнь (6,38 млн рублей), июль, когда я внесла предоплату за операцию (9 млн рублей), и за август (16,69 млн рублей), когда я внесла тоже за операцию. Это не какие-то левые деньги, это с оплаченными налогами. Мои хорошие, я зарабатываю очень хорошо! — заявила Боня.

Она сообщила, что после расставания с первым мужчиной по имени Женя твердо решила стать самостоятельной, независимой и зарабатывать сама, и хотя бывший молодой человек говорил, что у нее ничего не получится, она добилась своей цели.

Он мне тогда говорил: «Да кому ты нужна?» Но у меня была мысль и цель. Сегодня именно так и происходит, — отметила блогер.

Ранее Боня сообщила о решении заморозить яйцеклетки, чтобы в будущем родить сына. По словам экс-участницы «Дома-2», она приняла такое решение во время обследования в московской клинике. Боня подчеркнула, что зачать второго ребенка ей поможет здоровый образ жизни. Блогер назвала процедуру своим последним шансом, потому что после 40 лет яйцеклетки могут не выйти из заморозки.