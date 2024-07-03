Голодающий Леонтьев выглядит лучше ровесницы Пугачевой: секреты звезд за 70

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

По словам знакомых 75-летней певицы Аллы Пугачевой, ее состояние ухудшилось из-за жаркой погоды на Кипре, где она сейчас находится. В отличие от Примадонны, ее ровесник и коллега Валерий Леонтьев до сих продолжает иногда выступать на корпоративах. Певец Олег Газманов, который младше Аллы Борисовны всего на два года, также не отказывается от сольных концертов и утверждает, что благодаря регулярным упражнениям чувствует себя здоровым. Какие секреты молодости и красоты у других артистов старше 70 лет — в материале NEWS.ru.

Какие «упражнения молодости» делает Газманов

Олег Газманов, который 22 июля отметит 73-летие, признался в программе «Звезды сошлись» на НТВ, что с возрастом стал тратить меньше времени на ежедневную зарядку, и теперь ему хватает всего 15 минут в день. Он рассказал, какие упражнения помогают ему чувствовать себя на 50, оставаться активным и бодрым.

«Если есть воля и желание, ты всегда сделаешь свое тело здоровым. Я не могу выйти к зрителям с таким пузом, я не выживу просто. Я постоянно делаю зарядку, все очень просто. Всего лишь 15–20 минут, чтобы дать толчок организму. Я прокачиваю важные мышцы. Отжимаюсь, приседаю 72 раза одновременно с дыхательной гимнастикой, плаваю на сапборде (доске с веслом)», — пояснил исполнитель.

Ранее Газманов рассказывал, что каждый день растягивает мышцы шеи и тренирует спину. Артист описывал упражнение так: он ложится на живот, сцепив руки в замок за спиной, и слегка приподнимает туловище 100 раз. По словам исполнителя, это помогло ему избавиться от остеохондроза и болей в спине, потому что движение нацелено на проработку третьего и четвертого позвонков.

Также Газманов регулярно отжимается от пола и качает пресс. Все эти упражнения не требуют дополнительного оборудования и абонемента в тренажерный зал. Артист называет их «упражнениями молодости», так как они помогают держать в тонусе все группы мышц.

«Фокус в том, что зарядку надо делать каждый день, из года в год увеличивая нагрузки, в соответствии со своими возможностями», — сообщил артист на личном YouTube-канале.

Что помогает Петросяну быть здоровым

78-летний юморист Евгений Петросян стал отцом второго и третьего ребенка в преклонном возрасте. Артист и его 35-летняя жена Татьяна Брухунова воспитывают четырехлетнего сына Вагана и девятимесячную дочь Матильду. Петросян продолжает давать концерты и вести активный образ жизни — он путешествует, пишет и издает свои книги.

Брухунова старается тщательно следить за здоровьем супруга. Они регулярно посещают клиники и санатории, проходят оздоравливающие процедуры. Петросян также старается придерживаться правильного питания: ограничивать жирное, сладкое и мучное в рационе. Маленькие дети дают силы Петросяну, и он старается проводить с сыном и дочерью много времени. Евгению Вагановичу также помогают самоирония и умение с шуткой принимать любые жизненные трудности. В свои 78 лет артист делает зарядку и много гуляет.

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Евгений Петросян

Какой секрет молодости у Буйнова

74-летний певец Александр Буйнов считается одним из самых энергичных артистов на российской эстраде. Зрители не раз отмечали, что артист выглядит моложе своих лет и часто спрашивали, что он делает для сохранения здоровья. Буйнов уверяет, что выглядит молодо благодаря генетике, спорту и безграничной любви к жизни. Позитивный настрой, по словам певца, помог победить онкологию, которую диагностировали у него 20 лет назад.

«Когда я узнал о диагнозе, то даже не расстроился, потому что это ещё не конец света. Я очень люблю жизнь. Думаю, что она отвечает мне взаимностью. Судьбу мы делаем сами каждый день. Надо жить сегодня. Мы сами кузнецы своего счастья, мы сами можем себя настраивать конкретно на какое-то дело», — говорил Буйнов в программе «Эмпатия Манучи».

Также артист сообщил, что пьет только сухое вино, не курит и «дружит с любительским спортом», любовь к которому ему привил отец. Буйнов также часто гуляет с собакой по 12 километров и старается не сидеть на месте.

«У меня должна быть какая-то деятельность. Физкультура не должна быть скучной. Я не могу заниматься на беговой дорожке, мне обязательно надо бегать на открытом воздухе», — отметил певец.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александр Буйнов

Как секс помогает 79-летнему Антонову

79-летний Юрий Антонов считает, что для своего возраста находится в отличной физической форме. Чтобы быть энергичным, музыкант ест горький шоколад и, по его словам, ежедневно занимается сексом. Об этом артист рассказал журналистам во время съемок «Песни года» в декабре 2023 года.

Антонов не скрывает, что у него были проблемы со здоровьем: два года назад врачи заменили ему сустав ноги. После операции исполнитель обратился к восточной медицине, чтобы устранить боль. Специалисты посоветовали ему растительный порошок.

«Летал недавно в Дубай на консультацию к известному китайскому знахарю. Он мне посоветовал какие-то специальные компрессы из трав. Оказывается, есть в Китае порошок, который добывается из грибов: они растут в местных горах. Этот порошок нужно разводить водой. В результате получается целительная масса. Ею нужно обмазывать колено, руку, ногу — то место, которое болит. Потом необходимо ходить какое-то время в повязке. Это очень помогает», — признался Антонов в разговоре с VOICE.

В загородном доме певца живут 40 кошек и 16 собак, ручные белки, утки, петух, рыбки, козы и даже павлин. Артист отмечает, что уход за таким количеством питомцев — отличная тренировка для тела, и никакая зарядка ему не нужна.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Юрий Антонов

Чем пожертвовал Леонтьев ради моложавого вида

75-летний певец Валерий Леонтьев всегда отличался подтянутой фигурой и выглядел моложе. Секрет хорошей физической формы певца — в строгой диете, которой он придерживается большую часть жизни. Артист не ест хлеб, белый рис, картофель и сахар и не пьет алкоголь. Вместо этого Валерий Яковлевич предпочитает фрукты, овощи, ягоды и орехи, постное мясо, морепродукты и много зелени. Долгие годы артист регулярно посещал спортзал, много плавал, занимался серфингом и бегал. Помимо этого, на каждом концерте он терял по два килограмма веса из-за чрезмерно энергичных танцев.

В интервью KP.RU певец признавался, что на протяжении всей жизни никогда не ел после шести часов вечера и иногда голодал, чтобы очистить организм от шлаков.

«Хотите похудеть? Закройте рот и не ешьте! Для того, чтобы быть худым, надо, для начала, не толстеть. Диета моя проста: я не ем много и не пью спиртного. Помните, макароны, картошка, хлеб, рис и алкоголь — враги стройности. Не ешьте этого, и все будет хорошо. Следите за своим рационом. В жизни ничего не дается легко. Хочешь быть лучше других — работай над собой больше, чем другие», — признавался исполнитель.

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