Киркоров рассказал о возвращении Леонтьева на сцену Киркоров заявил, что Леонтьев вернется на сцену после отпуска

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Pressovement press conference in Moscow

Валерий Леонтьев

Певец Филипп Киркоров в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ заявил, что объявивший об уходе Валерий Леонтьев скоро вернется на сцену. По словам Киркорова, коллега взял отпуск, чтобы отдохнуть, после чего вновь появится на публике. Киркоров также назвал Леонтьева потрясающим артистом, каких не было и не будет на российской эстраде.

Конечно, вернется [на сцену]! Он и не уходил! Он просто взял немножко отпуск. Он имеет право. Он за столько лет столько наездился, что имеет право сейчас просто отдохнуть, поверьте мне, — сказал Киркоров журналистам.

Ранее Киркоров назвал Леонтьева большим мастером эстрады и поздравил его с 75-летием. Он отметил, что очень важно ценить вклад таких артистов в культуру. Киркоров подчеркнул, что публике необходимо благодарить таких больших мастеров эстрады за их вклад в искусство.

До этого в день своего юбилея 19 марта Леонтьев объявил об уходе со сцены. По его словам, жанр, на который он положил полвека, «не терпит дряхлости». Певец отметил, что ушел с эстрады «без выколачивания денег из публики на прощальных турах» и «без соплей и слез». Его директор Борис Чигирев подтвердил, что народный артист России прекратил творческую деятельность. По его словам, Леонтьев де-факто уже давно покинул сцену.