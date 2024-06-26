«Почти не выходит из дома»: знакомые Пугачевой о ее тяжелом состоянии KP.RU: Пугачева хочет уехать с Кипра из-за проблем с сердцем и сосудами

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Алла Пугачева

Народная артистка СССР Алла Пугачева, которая находится на Кипре с семьей, страдает из-за проблем с сердцем и сосудами, сообщает KP.RU со ссылкой на окружение певицы. Отмечается, что ей тяжело переносить жару в этой стране, поэтому она планирует переехать в Юрмалу.

Чувствует она себя неважно. На Кипре стоит страшная жара, поэтому она почти не выходит из дома. Сидит под кондиционерами в своем гнезде, — рассказал собеседник издания.

О желании Примадонны переехать в Юрмалу ранее писал Telegram-канал «НеМалахов». По данным источника, из-за погодных условий у 75-летней артистки опухают ноги и «нет сил ходить».

До этого стало известно, что Алла Пугачева готова выступать для частных заказчиков за пределами России, потому что «сидит без денег». К директору исполнительницы обратился журналист и пранкер Сорян и предложил ей спеть на дне рождения российского частного инвестора в Турции за 100 млн рублей. Директор Аллы Борисовны выслушал предложение и попросил прислать подробную информацию о мероприятии.

Журналист предположил, что у Примадонны за границей заканчиваются деньги, потому что раньше ее представители бросали трубки, когда слышали подобные предложения. Сейчас же они, по словам пранкера, заинтересовались обещанной суммой.