«Мастер экстра-класса»: кто станет преемником Леонтьева на российской сцене

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Валерий Леонтьев

Народный артист РФ Валерий Леонтьев объявил о завершении карьеры. Кто его заменит на российской сцене, кого певец считает своим преемником?

Кто заменит Леонтьева на сцене в России

Народный артист России Филипп Киркоров рассказал журналистам, что недавно общался с Леонтьевым. По его словам, исполнитель хита «Дельтаплан» находится в отличной форме, «глаз горит».

«Это Леонтьев. Это мастер экстра-класса. И я горжусь, что у меня есть такой учитель. Он мой учитель, и я горжусь тем, что он называет меня своим... преемником, что ли. Это в какой-то степени приятно. Я горжусь этим», — заявил Киркоров на премии Bravo, общаясь с журналистами.

Он добавил, что Леонтьев большой мастер эстрады. Киркоров отметил, что очень важно ценить вклад таких артистов в культуру.

«У него большой юбилей. Поэтому очень важно помнить, уважать, чтить, благодарить тех больших мастеров искусства, эстрады, большой сцены за их вклад, который они вносят в нашу жизнь», — сказал поп-король.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Почему Валерий Леонтьев уходит со сцены

Леонтьев сообщил об уходе со сцены 19 марта, в день своего 75-летия. Артист подчеркнул, что поп-музыка «не терпит дряхлости», поэтому он не намерен зарабатывать деньги на прощальных концертах.

«Жанр, на который я положил полвека, не терпит дряхлости. Я сделал в 2019 году, на свое 70-летие, шоу в Москве в Кремле, в Питере в „Октябрьском“ и ушел без выколачивания денег из публики на прощальных турах. Без соплей и слез», — прокомментировал Леонтьев в разговоре с MK.RU.

Директор исполнителя Борис Чигирев подтвердил в разговоре с журналистами, что артист прекратит концертную деятельность. Он отметил, что Леонтьев уже давно ушел со сцены, но отложил официальное объявление до дня рождения.

«Валерий Яковлевич давно уже покинул сцену, просто сейчас объявил об этом официально. Но мы уже давно не даем концерты и не снимаемся ни в каких программах по причине того, что ему уже 75 лет», — сказал Чигирев.

По информации Telegram-канала «НеМалахов», Леонтьев продолжит давать частные выступления, несмотря на уход со сцены. Авторы канала считают, что корпоративы будут приносить артисту хороший заработок.

«Ну и немного про мнимый уход Валерия Леонтьева. Певец давно живет на две страны, масштабно не выступает. Дело это неблагодарное и очень для здоровья плохо — собрать условный „Олимпийский“. Корпоративы и частные вечеринки по-прежнему будут. И денег там в разы больше. Так что все эти заявления об уходе — в пользу бедных», — пишет канал.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Иосиф Пригожин

Как в России отреагировали на уход Леонтьева

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что уважает решение Леонтьева покинуть эстраду, поскольку «сцена словно храм для артиста». По его мнению, каждый певец сам понимает, когда наступает пора завершить карьеру.

Телеведущий и музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с NEWS.ru назвал правильным решение Леонтьева. По его мнению, певец провел более чем достаточно времени на сцене

Музыкальный критик Илья Легостаев предположил, что Леонтьев продержался на сцене 50 лет благодаря харизме, трудолюбию и количеству хитов. Он отметил, что многое было против певца, поскольку он был слишком эксцентричным для СССР, но со временем исполнитель «проявил себя во всей красе».

Депутат Госдумы Елена Драпеко была расстроена решением Леонтьева, хотя принимает его и поддерживает музыканта. По ее словам, сложно выкладываться на сцене на полную в 75 лет.

Где сейчас живет Леонтьев

Продюсер Евгений Кобылянский полагает, что Леонтьев вместе с супругой живет в США, где давно приобрел недвижимость. По его словам, после начала российской спецоперации исполнитель намеренно принял решение не комментировать происходящие события.

При этом директор Леонтьева утверждал, что маэстро не эмигрировал в США и не сменил постоянное место жительства. Он объяснил, что музыкант просто регулярно навещает свою жену, которая много лет живет в Америке.

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