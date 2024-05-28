Осудил Путина и перестал выступать в РФ. Куда пропал певец Интарс Бусулис?

Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/Global Look Press

Интарс Бусулис

Латвийский певец Интарс Бусулис перестал выступать в России после начала спецоперации. Как и где он живет сейчас, общается ли с Аллой Пугачевой?

Чем известен Бусулис

Интарс Бусулис родился 2 мая 1978 года в латвийском городе Талси.

Широкое признание артист получил благодаря участию в группе Caffe в 2001 году. Также он был победителем нескольких музыкальных конкурсов: в 2005 году артист одержал победу на «Новой волне» в Юрмале.

В 2009 году Бусулис представлял Латвию на Евровидении.

Кроме того, музыкант принимал участие в программах «Голос», «Точь-в-точь» и «Три аккорда».

Что известно о личной жизни Бусулиса

В 1996 году на одной из дискотек в родном городе Интарс Бусулис познакомился с девушкой по имени Инга. Они долго встречались, а затем поженились.

В 1999 году супруги переехали в Ригу. В браке родилось четверо детей.

«Звание отца нужно заслужить. Я, можно сказать, неплохой отец. Вообще все наши дети очень красивые и талантливые, все очень творческие. У них прекрасный слух, они запоминают мелодии, знают многое из моего репертуара, и это радует», — рассказывал Бусулис в интервью WomanHit.

Что известно об отношениях Бусулиса с Ваенгой

Интарс Бусулис познакомился с Еленой Ваенгой в 2013 году. Артистке понравилась манера исполнения коллеги, и она предложила ему вместе выйти на российскую сцену. Тогда музыканты записали композицию «Нева», которую представили на сольном концерте Ваенги в Санкт-Петербурге.

В 2014 году Ваенга написала для Бусулиса песню «Лена» и русский вариант текста для латышского хита певца — Brivdiena. На русском языке трек получил название «Гравитация».

«Если ты принимаешь человека таким, какой он есть, становится очень легко коммуницировать. Лена действительно многое тянет сама, она работяга, но она еще и девушка. Иногда можно просто спросить, как дела, и тогда все становится легче и можно поговорить не только о музыке. Мы вообще, когда встречаемся, мало говорим о музыке. Нас объединяет очень многое, у нас общие друзья, которых мы вспоминаем, обсуждаем, шутим друг над другом. В общем, с Леной очень легко общаться. Есть стереотип, что она такая боевая, но на самом деле к каждому человеку просто нужен свой подход. И ко мне тоже. Я не сразу открываюсь», — говорил исполнитель о коллеге.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Интарс Бусулис

Что Бусулис говорил о спецоперации

После начала спецоперации Интарс Бусулис осудил действия российских властей и перестал выступать в РФ.

Он также заявлял, что больше никогда не приедет в Россию, но при этом продолжит петь на русском языке.

«Я думаю, что в ближайшее время ни одному западному исполнителю в России ничего не светит, пока там нынешний режим. Я точно знаю, что сам не буду выступать в России. А вот петь на русском языке буду! Да, у меня будут песни на русском языке. Мне кажется, на русском языке больше возможностей выразиться образнее», — говорил Бусулис.

Народный артист РСФСР Сергей Никоненко заявлял, что Бусулис «достоин презрения», поскольку он публично порадовался тому, что власти Латвии решили уничтожить память о советских воинах-освободителях в Риге.

«Кто прикоснулся даже в мыслях к разрушению памятника, достойны полного человеческого презрения. Они поддерживают негодяев всего мира, которыми заправляют американцы», — говорил актер.

Что Бусулис говорил о Путине

Интарс Бусулис критиковал действия президента России Владимира Путина.

«Я осуждаю действия президента России Владимира Путина на Украине и склоняю голову перед боевым духом украинской армии!» — комментировал он.

При этом музыкант признавался, что выступал в Кремле, но «не пел для Путина».

«Но моя совесть чиста — для Путина я не пел», — отмечал Бусулис.

Общается ли Бусулис с Пугачевой и Галкиным

В 2022 году народная артистка СССР Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) посетила концерт Интарса Бусулиса в Юрмале.

На мероприятие они пришли вместе с Кристиной Орбакайте и ее супругом.

Чем сейчас занимается Бусулис

Интарс Бусулис продолжает творческую деятельность.

Он активно ведет соцсети, где публикует фотографии и видеозаписи со своих выступлений, а также рассказывает поклонникам, что записывает новые композиции.

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