«Очень театральный человек»: Евгений Петросян о своем четырехлетнем сыне Петросян: четырехлетний сын Ваган учит сверстников, как вести себя в театре

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Евгений Петросян

Четырехлетний сын Ваган растет очень театральным человеком, рассказал Пятому каналу юморист народный артист РСФСР Евгений Петросян. По его словам, ребенок учит своих сверстников, как вести себя в театре.

Мой сын очень театральный человек. Он уже очень много спектаклей посещал. И учит своих сверстников, как надо вести себя в зале, — поделился артист.

Петросян отметил, что, несмотря на юный возраст, сын уже обладает творческим характером, растет смышленым и многое ловит на ходу. Артист добавил, что эти качества ему прививает мама Татьяна Брухунова, которая сейчас также воспитывает их дочку Матильду.

Ранее юморист Евгений Петросян посетил премьеру фильма «Манюня: Приключения в Москве», в котором сыграл одну из главных ролей, без супруги Татьяны Брухуновой. На мероприятии его заметили в компании актрисы Эвелины Бледанс. Уточняется, что артистка окружила старшего коллегу вниманием и заботой. Юморист также признался, что для него одежда не имеет особого значения, а на премьеру он собрался так, как если бы отправлялся на любое другое событие.

До этого молодая супруга артиста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова подтвердила, что у нее с детьми общая дата рождения. Татьяна уточнила, что она, сын Ваган и дочь Матильда родились 13-го числа, но в разные месяцы и годы.