«Проживу на пять лет меньше»: Газманов о своей главной вредной привычке Газманов рассказал, что регулярно пьет красное вино и ест мясо

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олег Газманов

Российский певец Олег Газманов в программе «Звезды сошлись» на НТВ рассказал, что не придерживается строгой диеты, чтобы сохранить здоровье. По его словам, он регулярно пьет красное вино и ест жаренные на огне стейки. Газманов не исключил, что из-за этой привычки может прожить на пять лет меньше. Он также отметил, что занимается спортом всего 15 минут в день, «чтобы запустить сердце».

Чем меньше ешь, тем дольше живешь. У меня такой принцип. Мало ем относительно некоторых моих друзей. Стараюсь есть около трех раз в день. Иногда пропускаю вечером прием пищи. Потом уже узнал, что это интервальное голодание. Хорошее красное вино — это прекрасно. Пусть я проживу на пять лет меньше. Я это делаю не каждый день — во всем нужна мера, — заявил певец в эфире телешоу.

Ранее Газманов заявил, что считает большой честью возможное включение его песен в школьную программу. Исполнитель выразил надежду, что его произведения будут полезны России. Он отметил, что в пионерских и комсомольских песнях его детства прославлялись любовь к родине, отвага, честь и многие другие «нравственные и хорошие» вещи. Певец высказал мнение, что сегодня обществу этого не хватает, и выразил надежду, что его песни и стихи будут полезны для страны.

До этого депутат Госдумы Сергей Колунов призвал дополнить школьную программу по музыке композициями патриотической направленности современных исполнителей, в том числе Ярослава Дронова (SHAMAN), Олега Газманова и Николая Расторгуева. Идею поддержало Минпросвещения РФ.