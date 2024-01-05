«Голая» вечеринка Ивлеевой: последние новости 5 января, что изменилось Собчак потеряла около 15 млн рублей из-за участия в «голой» вечеринке Ивлеевой

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Филипп Киркоров, Анастасия Ивлеева, Лолита Милявская

В клубе Mutabor в Москве 20 декабря прошла вечеринка телеведущей Анастасии Ивлеевой с дресс-кодом almost naked («почти голый»), которая обернулась скандалом. Какие новости об участниках мероприятия выходили в последнее время, сколько денег они потеряли из-за «отмены»?

Уедет ли Ивлеева из России

По информации Telegram-канала «Небожена», Анастасия Ивлеева решила переехать из России в ОАЭ. Авторы пишут, что блогер временно покинет родину, чтобы пережить скандал, связанный с «голой» вечеринкой.

«Ивлеева решила переехать в Дубай на время. Планирует пересидеть там скандал и вернуться через несколько месяцев», — сообщила «Небожена».

Сама Ивлеева информацию не комментировала.

Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Ведущая Анастасия Ивлеева, получившая награду в номинации «Преображение года», 2017 год Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Ведущая Анастасия Ивлеева, получившая награду в номинации «Преображение года», 2017 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Нью-Йорк, съемки выпуска «Орла и Решки», 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Нью-Йорк, съемки выпуска «Орла и Решки», 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева и Регина Тодоренко, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева и Регина Тодоренко, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Ежегодная церемония вручения премии в области поп-музыки «Трансформация», Настя Ивлева и Дмитрий Нагиев, 2018 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Ежегодная церемония вручения премии в области поп-музыки «Трансформация», Настя Ивлева и Дмитрий Нагиев, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Пресс-завтрак музыкальной премии МУЗ-ТВ 2020/2021 в ресторане «Восход». На снимке: телеведущая Анастасия Ивлеева и певец Нилетто Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Пресс-завтрак музыкальной премии МУЗ-ТВ 2020/2021 в ресторане «Восход». На снимке: телеведущая Анастасия Ивлеева и певец Нилетто Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак. «Премия МУЗ-ТВ 2018. Трансформация» Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак. «Премия МУЗ-ТВ 2018. Трансформация» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Певец Филипп Киркоров и блогер Анастасия Ивлеева на балу дебютантов журнала Tatler в Доме Пашкова, 2021 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Певец Филипп Киркоров и блогер Анастасия Ивлеева на балу дебютантов журнала Tatler в Доме Пашкова, 2021 год Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме АМОКОНФ в ДС «Мегаспорт» Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме АМОКОНФ в ДС «Мегаспорт» Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Ведущие церемонии Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак и Александр Ревва (слева направо), «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света» Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Ведущие церемонии Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак и Александр Ревва (слева направо), «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева и Анастасия Ивлеева на фестивале VK Fest, 2022 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева и Анастасия Ивлеева на фестивале VK Fest, 2022 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры Анастасия Ивлеева и Филипп Янковский на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры Анастасия Ивлеева и Филипп Янковский на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева и певец и блогер Роман Каграманов на музыкальном фестивале VK Fest, 2023 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева и певец и блогер Роман Каграманов на музыкальном фестивале VK Fest, 2023 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Анастасия Ивлеева на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Анастасия Ивлеева на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru

Что Киркоров сделал после «голой» вечеринки

Народный артист России Филипп Киркоров сделал себе вторую татуировку на руке. 3 января сообщалось, что он набил себе жука-скарабея на тыльной стороне ладони. Жук-скарабей приносит удачу своему владельцу, а также символизирует перерождение и просветление.

Теперь на пальцах руки певца появилось слово king (король).

По данным Telegram-канала «Светский хроник», музыкант скрывает надпись под перстнями.

Почему Киркоров уволил своего директора

Недавно появилась информация о том, что Филипп Киркоров отстранил своего директора Артема Кияшко от управления компанией «Филипп Киркоров Продакшн», через которую заключаются контракты на его выступления. Выручка фирмы, по данным Telegram-канала «Светский хроник», варьируется от 15 до 150 млн рублей.

Кияшко стал менеджером Киркорова в 2021 году. Сейчас директором поп-короля является Максим Ситник. Он рассказал, что решение о смене гендиректора компании было принять давно. Оно связано с отъездом Кияшко.

«Артем пока просто уезжает и занимается другой деятельностью. Он как бы есть, но не занимается уже Филиппом. Чем он будет заниматься, не могу вам рассказать. Давно уже принято решение, просто не могли найти кандидатуру, подходящую на замену Артему», — объяснил Ситник.

Новым директором ООО «Филипп Киркоров Продакшн» назначен Владимир Пономарев. Согласно официальным документам, он занимается деятельностью в области исполнительских искусств. На рынке компания присутствует уже более двух десятков лет.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Сколько денег потеряли участники «голой» вечеринки

По данным KP.RU, артисты, посетившие «голую» вечеринку, несут миллионные убытки. Так, Филипп Киркоров потерял минимум 50 млн рублей из-за новогодних программ, из которых его вырезали. Кроме того, было отменено два концерта поп-короля. Они принесли бы ему около 20 млн рублей.

Анастасия Ивлеева потеряла около 25 млн рублей. Эти деньги она должна была заработать на новогодних корпоративах.

Певица Лолита Милявская лишилась десятков миллионов рублей. Она была исключена из списка артистов на частные новогодние мероприятия. Кроме того, ей отменили большое количество концертов.

Телеведущая Ксения Собчак призналась, что потеряла около 15 млн рублей.

«Я потеряла порядка 15 млн рублей на отмене мероприятий. Но деньги — не главное. Важны уроки, которые мы извлекаем из тех или иных ситуаций. Все ошибаются. Все падают. Но важно делать выводы, проявлять человечность и не травить упавших», — написала она в Telegram-канале.

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