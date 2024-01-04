«Голая» вечеринка Ивлеевой: последние новости 4 января, кто уедет из России KP.RU: участники «голой» вечеринки Ивлеевой теряют миллионы рублей

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Ксения Собчак, Анастасия Ивлеева, Филипп Киркоров

Участники «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой теряют миллионы рублей, некоторые могут уехать из России. Что об этом известно, какую татуировку набил Филипп Киркоров и какой опрос провела Ксения Собчак?

Уедет ли Ивлеева из России

Согласно информации Telegram-канала «Небожена», Ивлеева решила уехать из России в ОАЭ, в город Дубай. Ресурс уточняет, что телеведущая покинет родную страну на время, чтобы переждать скандал, связанный с организованной ею «голой» вечеринкой в московском клубе «Мутабор» 20 декабря.

«Ивлеева решила переехать в Дубай на время. Планирует пересидеть там скандал и вернуться через несколько месяцев», — сообщает 4 января «Небожена».

Сама Ивлеева не давала никаких комментариев о своем возможном отъезде из России. После того, как она выразила соболезнования по поводу атаки на Белгород 30 декабря, никаких публикаций в ее социальных сетях не появлялось.

Много ли денег потеряли участники «голой» вечеринки Ивлеевой

Знаменитости, посетившие вечеринку Ивлеевой, несут миллионные убытки из-за отмены выступлений, сообщало издание KP.RU. Так, Киркоров потерял как минимум 50 млн рублей за новогодние шоу, из которых его исключили. Кроме того, отменены два больших концерта исполнителя, которые принесли бы ему около 20 млн рублей.

Ивлеева же потеряла порядка 25 млн рублей. Эти деньги ей полагались за участие в новогодних корпоративах, отмечает KP.ru.

Певица Лолита Милявская лишилась десятков миллионов рублей. Как заявляла сама артистка, после «голой» вечеринки у нее отменили большое количество выступлений. KP.RU предполагает, что речь идет о большом концертном туре по России, запланированном на начало 2024 года. Также певицу исключили из списка артистов на частные новогодние мероприятия.

По данным издания, с внушительными убытками столкнулась и телеведущая Ксения Собчак. После посещения вечеринки Ивлеевой она не заработает порядка 8 млн рублей, которые полагались ей как ведущей новогодних мероприятий.

Собчак признавалась, что были отменены три корпоратива с ее участием. Об этом она сказала 31 декабря, когда показала подписчикам в социальных сетях свою новогоднюю елку.

«Наряжали всей семьей. У меня отменилось три корпоратива по понятным причинам. Зато Платон (сын Собчак и актера Максима Виторгана — NEWS.ru) счастлив — мы дома, за окном снег, а в доме радость», — подписала она снимок.

Собчак не грустит и выбирает самого «секси» из «Слова пацана»

3 января Собчак написала в своем Telegram-канале, что считает актера Рузиля Минекаева самым сексуальным героем сериала «Слова пацана. Кровь на асфальте». Она призналась, что исполнитель роли Маратика — ее «краш» (безответная тайная любовь или человек, который нравится и вызывает восхищение. — NEWS.ru).

Подписчики телеведущей начали активное обсуждение в комментариях к ее публикации, в связи с чем она решила создать опрос на тему того, кто самый сексуальный герой из «Слова пацана». В голосование Собчак включила пять актеров: Минекаева; Вячеслава Копейкина, исполнившего роль Турбо; Никиту Кологривого, сыгравшего Кощея; Даниила Киселева, запомнившегося зрителю как Цыган; Леона Кемстача, получившего известность как Пальто. При этом журналистка не стала добавлять вариант с Иваном Янковским (Вова Адидас), так как он наверняка наберет больше всех голосов.

Согласно промежуточным результатам опроса в Telegram-канале Собчак, первое место занимает Минекаев — 55% из 42,2 тыс. голосов. Далее идут Копейкин (19%), Кологривый (11%), Леон Кемстач (11%) и Даниил Киселев (4%).

Новое тату Киркорова

Народный артист России сделал себе вторую татуировку на руке, сообщает Telegram-канал «Светский хроник». По его данным, на пальцах левой руки исполнителя появилось слово KING, что в переводе с английского означает «король».

3 января сообщалось, что Киркоров набил свое первое тату — жука-скарабея. Эту татуировку он сделал на тыльной стороне ладони.

Поклонники и культурные Telegram-каналы с иронией восприняли ход Киркорова.

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