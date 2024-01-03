Ивлеева перестала выходить на связь. За что ее благодарят россияне?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Организатор «голой» вечеринки Анастасия Ивлеева не выходит на связь уже несколько дней. Куда она пропала, поверили ли россияне в ее раскаяние из-за тусовки в «Мутаборе» 20 декабря и за что они теперь ее благодарят?

Куда пропала Ивлеева

После скандальной «голой» вечеринки Ивлеева столкнулась со шквалом критики, проверкой ФНС и расторжением контрактов.

Последнюю запись в своем Telegram-канале она опубликовала 30 декабря. В этот день украинские военные нанесли ракетный удар по Белгороду, погибли 25 человек, в том числе дети.

«Белгород, дети, мирные люди... Ужас. Соболезнования всем пострадавшим и родственникам», — написала Ивлеева в Telegram.

Комментарии в Telegram у нее закрыты. Последующие удары ВСУ по Белгороду она не комментировала.

После 30 декабря Ивлеева не публиковала никакого контента в соцсетях и не делала заявлений для СМИ.

За что Ивлееву благодарят россияне

Последней публикацией Анастасии Ивлеевой в своем главном аккаунте _agentgirl_ в соцсетях стало 20-минутное обращение, в котором она извинялась перед россиянами за свою «голую» вечеринку. Она попросила людей вспомнить, что «Россия умеет прощать».

Множество людей пришли высказать своем мнение о поступке Ивлеевой к ней в комментарии. После Нового года отношение к ней стало мягче: блогера и телеведущую даже поблагодарили за поднятый ею шум.

«Настя, выражаю огромную благодарность за то, что Новый год вся страна встретила без Киркорова Филиппа и остальных, кто был у тебя на вечеринке! С Новым годом, спасибо», — написал в комментариях пользователь Арсен.

«Настя, спасибо за то, что на ТВ не будет Филиппа, Асти, и Глюкозы, и Джигана, и Оли!» — написала другая пользовательница.

Поверили ли в России в раскаяние Ивлеевой

На видео Ивлеева заявила, что «поняла какие-то вещи в своей жизни и оказалась на самом дне», и извинилась перед участниками вечеринки, которые теряли контракты и заработки. Однако в искренность раскаяния одной из самых богатых интернет-знаменитостей России поверили не все.

«Как только полетели контракты и запахло жареным, все со слезами начали каяться. Но, ребята, жизнь изменилась», — написал пользователь Милка.

Телеведущей, напомнили, что люди часто оказываются в куда более тяжелых ситуациях.

«Настя, а приезжай в Донецк, а? Я покажу тебе, что такое горе, что такое слезы... Не? Не приедешь? А чего так?» — написал один из пользователей.

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