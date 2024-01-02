Кого из российских блогеров наказали в 2023 году, за кем придут в 2024-м «Коммерсант»: несколько блогеров в РФ рискуют подпасть под статью в 2024 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валерия Чекалина с мужем

Источники газеты «Коммерсант» сообщили, что в 2024 году несколько известных блогеров рискуют подпасть под уголовные дела после налоговых проверок. Кого из российских интернет-звезд наказали в 2023 году, что с ними происходит, кому еще может грозить преследование?

С кого началась охота на блогеров

В феврале 2023 года первыми блогерами, кто подпал под следствие в рамках кампании по выявлению скрывающихся от налогов стали Валерия Чекалина, известная как Лерчек, и ее муж Артем. Их обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По версии следствия, блогер обрабатывала свои доходы по упрощенной схеме налогообложения, которая допускает прибыль не выше 150 млн руб. в год. Когда доходы перешагнули этот уровень, автор фитнесс-марафонов начала незаконно дробить свой бизнес, записывая компании на мужа и других родственников.

В марте Лерчек с мужем предъявили новое обвинение: в легализации доходов, добытых преступных путем (до семи лет тюрьмы). Ситуация для блогера стала лучше лишь к концу года: к ноябрю она закрыла перед налоговой долг в более чем 600 млн рублей, а в декабре было прекращено дело о неуплате налогов. Чекалиным разрешили вернуться в интернет и дали доступ к счетам.

Где сейчас Александра Митрошина

Следом вопрос о неуплате налогов возник к Александре Митрошиной, которая продавала в соцсетях курсы о том, как зарабатывать в соцсетях. Следствие считает, что Митрошина виновна в неуплате налогов на сумму более 127 млн рублей — стоимость курсов блогера доходила до 1 млн рублей.

Митрошина после начала СВО постоянно живет в Дубае. Она смогла урегулировать проблемы с налоговой, уже в мае 2023 года заплатила налоги, признав свои ошибки.

2 января ФНС выставила Митрошиной новый счет более чем на 145 млн рублей.

Что случилось с Еленой Блиновской

Тем временем в конце апреля под домашний арест отправилась основательница «Марафона желаний» — курса занятий по личностному росту — Елена Блиновская. Ее обвинил в уклонении от уплаты налогов в размере почти 1 млрд рублей: по данным правоохранителей, с 2019 по 2021 год «Марафон желаний» принес Блиновской не менее 5 млрд рублей, отмечает «Коммерсант».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Елена Блиновская

У Блиновской нашли сеть из 18 подконтрольных организаций и 3 ИП с упрощенной системой налогообложения. По версии следствия, она подавала заведомо ложные налоговые заявления. В результате она столкнулась с налоговой претензией на 1,4 млрд рублей.

Что сделал Аяз Шабутдинов

В действиях бизнес-коуча Аяза Шабутдинова, который продавал свой курс ведения бизнеса «Концентрат» за суммы, доходящие до 1 млн рублей, следствие усмотрело признаки мошенничества в особо крупных размерах. По некоторым данным, пишет «Коммерсант», доход Шабутдинова в 2022 году составил порядка 600 млн рублей, а сам он называл себя в СМИ «рублевым миллиардером».

В результате Шабутдинов оказался под арестом, не смог доказать, что он «не мошенник, а предприниматель». Ему вменяют в вину 15 эпизодов мошенничества, однако количество потерпевших, вероятно, будет исчисляться сотнями: они заплатили от 100 тыс. до 1,9 млн рублей за «бизнес-курсы», суть которых, по версии следствия, сводится к формуле «Будь уверен в себе, и у тебя все получится!»

Почему арестовали Сергея Галантера

В декабре 2023 года оказался арестован Сергей Галантер, художник и бизнес-тренер из Краснодара. Он женат на блогере и «финансовом коуче» Марии Афониной и называет себя «владельцем инвестиционной экосистемы NEPHELIM». По информации «Известий», Галантер продавал так называемые цифровые NFT-картины за суммы от 500 тыс. рублей до $500 тыс., рекламируя их как эффективное инвестиционное средство.

Любители цифрового искусства в итоге обвинили Сергея Галантера в обмане на общую сумму $6 млн, и в результате Никулинский суд Москвы отправил его в СИЗО.

За что попала под проверку Анастасия Ивлеева

После получившей скандальную известность «голой» вечеринки, организованной популярной селебрити Анастасией Ивлеевой в московском клубе Mutabor, в ее отношении также началась проверка. В 2021 году Ивлеева стала самым богатым блогером России с годовым доходом $2,7 млн.

Источники Telegram-канала SHOT сообщили, что в проверке ФНС ключевую роль играет деятельность компании «Ивлеева продакшн». В апреле 2023 года она переписала компанию на подругу Анну Самакову, но налоговую интересует деятельность с 2020 по 2022 год.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Ивлеева

Кому из блогеров грозит проверка в 2024 году

«Коммерсант» не раскрывает информацию о том, каким блогерам в России могут в 2024 году грозить уголовные дела из-за неуплаты налогов. По словам издания, в их отношении завершаются выездные налоговые проверки с участием сотрудников Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

В 2023 году в списках самых богатых блогеров России, кроме названных выше, значились Валентин Петухов (Wylsacom), который делает обзоры техники и гаджетов и продвигает цифровые технологии в России. Его доход в 2020 году оценивался в $3,6 млн. Летом уже возникали слухи о том, что в его отношении началась налоговая проверка, однако блогер их опроверг.

Также в числе блогеров, которые получали самый высокий доход от рекламы на YouTube, называют шоумена Александра Гудкова, журналиста Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), актера и режиссера Антона Лапенко, журналиста Алексея Пивоварова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), автоблогера Диму Гордея, одну из участниц «голой» вечеринки журналистку Ксению Собчак, исследователя заброшенных объектов Диму Масленникова и автоблогера Константина Заруцкого.

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