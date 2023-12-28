Блиновской выставили новый долг SHOT: ФНС выставила новый долг Блиновской на 1,4 млрд рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогеру Елене Блиновской снова выставили долг перед Федеральной налоговой службой на 1,4 млрд рублей, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, к задолженности также добавили пени на 6 млн рублей.

Как передает канал, ранее информация о задолженности автора «марафонов желаний» пропала с сервиса из-за технического сбоя. Теперь в ее личном кабинете указана сумма 1 408 494 092 рубля. По словам адвоката Блиновской, из них недоимки по налогам составляют 907 млн рублей, также имеются штрафы на полмиллиарда рублей за неуплату задолженности в срок. Отмечается, что пени и дальше продолжат начисляться, поскольку счета блогера арестованы и оплатить долг перед ФНС она не может.

Ранее Блиновскую, которая находится под домашним арестом по делу о неуплате налогов, заметили на звездной вечеринке. Кадрами со светской тусовки поделилась ее подруга Светлана Ефимова. Где именно проходило мероприятие, неизвестно.

По словам юриста Александра Хаминского, из-за повторного нарушения домашнего ареста Блиновской могут изменить меру пресечения на более строгую. По его мнению, блогеру грозит отправка в следственный изолятор. Как подчеркнул Хаминский, некоторые знакомые Блиновской уже заявили, что если среди гостей не было свидетелей по уголовному делу, то она ничего не нарушила. Однако в этом, отметил юрист, как раз кроется серьезная ошибка, которая может привести блогера в СИЗО.