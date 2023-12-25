Юрист рассказал, что грозит Блиновской за нарушение домашнего ареста Юрист Хаминский: Блиновской грозит СИЗО за нарушение домашнего ареста

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Елена Блиновская

Блогеру Елене Блиновской могут изменить меру пресечения на более строгую из-за повторного нарушения домашнего ареста, рассказал NEWS.ru руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. По его словам, инфлюенсеру грозит отправка в следственный изолятор.

В соответствие с ч. 14 ст. 97 УПК РФ за нарушение более мягкой меры пресечения следует избрание более строгой. А это уже арест и препровождение в следственный изолятор. <...> Первый раз Блиновская нарушила порядок отбывания домашнего ареста, в конце мая во всей красе появившись на светском мероприятии в элитном ресторанном комплексе в Жуковке. И вот теперь новый скандал. Блогер организовала в своем коттедже ВИП-клуб и пригласила множество друзей на предновогоднюю вечеринку, — отметил Хаминский.

Он обратил внимание на то, что некоторые друзья и сторонники Блиновской уже заявили, что если среди гостей не было свидетелей по уголовному делу, то есть она ничего не нарушила. Но в этом как раз кроется серьезная ошибка, которая может привести Блиновскую в СИЗО, подчеркнул юрист.

Процитируем ч. 1 ст. 107 УПК РФ: «Домашний арест... заключается в нахождении подозреваемого или обвиняемого в изоляции от общества в жилом помещении». Именно это требование блогер и нарушила, пригласив гостей, — резюмировал Хаминский.

Ранее StarHit сообщил, что Блиновскую заметили на светском мероприятии. Кадрами с участием, предположительно, «королевы марафонов» на мероприятии поделилась ее подруга Светлана Ефимова. Она не уточняла, где проходил раут. Блиновская появилась на публике в черном платье.