Следствие предъявило бизнес-коучу Шабутдинову 15 обвинений

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Аяз Шабутдинов

Следствие предъявило бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову обвинения по 15 эпизодам мошенничества, сообщает ТАСС со ссылкой на данные, полученные в Таганском районном суде. По словам следователя, в отношении коуча также были написаны еще 25 заявлений. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту обращений граждан.

Шабутдинову предъявлены 15 обвинений по статье о мошенничестве по заявлениям потерпевших, — заявил следователь.

Отмечается, что срок следствия по делу Шабутдинова, задержанного в начале ноября, был продлен до 16 февраля 2024 года. Это решение обусловлено тем, что следственным органам необходимо время для проведения обысков, допроса потерпевших и свидетелей, а также для проведения очных ставок. В свою очередь адвокат обвиняемого отметил, что участие его подзащитного в большинстве этих мероприятий не потребуется, и попросил суд отпустить его под домашний арест.

Как сообщалось ранее, количество недовольных учеников бизнес-тренера увеличилось после того, как еще 12 человека написали заявления в полицию. Один из заявителей утверждает, что он впустую потратил 400 тысяч рублей на курсы. Другая заявительница отмечает, что она потеряла 332 тысячи рублей. По факту обращений проводятся проверки.