«Фамилии только меняются»: Пелагея пошутила про свои разводы

https://static.news.ru/photo/aaab4dd4-84d9-11eb-a63a-96000091f725_660.jpg Пелагея Фото: pelageya_insta/instagram.com

За плечами у популярной певицы Пелагеи уже два брака. Первым её официальным мужем был режиссёр телепрограмм Дмитрий Ефимович, а недавно молодая артистка рассталась с хоккеистом Иваном Телегиным.

В эфире шоу «Точь-в-точь» ведущий программы Александр Олешко поинтересовался у певицы, какая у неё в паспорте написана фамилия.

Полина, Поля, Пелагея. Что у тебя, кстати, в паспорте написано? — спросил Олешко.

Пелагея не растерялась и в шутку ответила: «Пелагея Сергеевна. Фамилии только меняются, знаешь», — намекая на свои два развода.

Как писал NEWS.ru, певица и хоккеист связали себя узами брака в 2016 году. 21 января 2017 года у пары родилась дочь Таисия. В конце 2019-го пара объявила о расставании. 9 декабря 2020 года Никулинский районный суд Москвы утвердил развод. Телегин подписал обязательство перечислять 25% от своего дохода бывшей семье. При этом половину суммы станет получать Пелагея, а вторая половина будет поступать на специальный счёт, открытый на имя дочери. Этими деньгами та сможет воспользоваться после достижения совершеннолетия.

Ранее стало известно, что Пелагея обратилась за помощью к детективам, чтобы найти средства бывшего мужа. По предварительным данным, речь идёт о миллионах рублей. Кроме того, по рассказам знакомых звезды, она до сих пор злится на экс-супруга из-за его отношений с новой пассией Марией Гончар.