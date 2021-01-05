Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» пожаловался на ужасные условия работы

https://static.news.ru/photo/36f24066-50e3-11eb-a4dc-fa163e074e61_660.jpg Сергей Сафронов Фото: safronov_sergey/instagram.com

Отстранённый от эфира после обвинений в получении взяток экс-ведущий шоу «Битва экстрасенсов» Сергей Сафронов рассказал об ужасных условиях работы на проекте.

В интервью Алёне Жигаловой он назвал 14 лет работы в шоу тяжёлым трудом. Он пожаловался, что во время съёмок на природе на съемочных площадках не было туалетов. Когда участникам проекта привозили горячую еду, к моменту принятия пищи она становилась ледяной.

Вы даже себе, наверное, не представляете, что такое провести 20 часов на улице в декабрьские морозы. <…>То есть реально пахали по полной программе, — признался Сафронов.

По его словам, за 14 лет работы на проекте он получил более пяти тысяч писем с угрозами и оскорблениями. Многие люди желали ему смерти, а также обвиняли том, что он «мешает экстрасенсам проводить испытания». Другие авторы писем желали ведущему «гореть в аду» за то, что он пиарит это шоу. Сафронов боялся, что авторы писем навредят его семье, но никто из руководства телеканала ТНТ не предложил ему помощи в этой проблеме.

В ноябре Сафронова отстранили от участия в шоу, после того как Алина Видиш обвинила телеведущего в получении взяток. Представители ТНТ заявили, что Сафронов дал подсказку одному из экстрасенсов на отборочных испытаниях.

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