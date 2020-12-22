Звезду «Битвы экстрасенсов» обвинили в истязании ребёнка

https://static.news.ru/photo/4e516934-448c-11eb-946d-fa163e074e61_660.jpg Ирина Игнатенко Фото: irenablack/instagram.com

Звезда телепередачи «Битва экстрасенсов» Ирина Игнатенко провела обряд «экзорцизма» над девочкой. Её обвинили в истязании ребёнка.

На появившейся в Сети записи показано, как кричащую и корчащуюся девочку держат взрослые, а «ведьма» держит её за лоб и водит руками. Сообщается, что кадры с «изгнанием бесов» опубликовала в Facebook адвокат Сталина Гуревич. Она их получила от блогера Михаила Лидина, который занимается разоблачениями «ясновидящих».

Адвокат назвала ситуацию запредельной и уже написала заявление на сайте Следственного комитета. По её мнению, в ситуации должны разобраться правоохранители.

Однако сама Игнатенко считает, что в нынешние времена многие одержимые «являются гостями психиатрических клиник». Она же помогает им посредством импульсов, воздействия на определённые нервные окончания, голосовые связки. Она назвала это «бесогонством».

После публикации видео следователи начали проверку, сообщается на сайте ГУ СК по Московской области.

В видеоролике трое лиц совершают насильственные действия в отношении ребёнка. Они удерживают девочку за руки и за ноги на полу и окуривают дымом неизвестного вещества, – рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по области Ольга Врадий.

Как писал NEWS.ru, ранее участница «Битвы экстрасенсов» Марьяна Романова заявила, что в 2021 году мир будет «расхлёбывать» последствия тяжёлого 2020-го.

Романова отметила, что планета вступает в эру Водолея, а это означает «утверждение новых политических, экономических, социальных и духовных систем».