Экс-солистка «ВИА Гры» показала отёкшее после болезни лицо

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дарья Кучерявых NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Дмитрий Губерниев извинился перед Ольгой Бузовой за то, что довёл её до слёз в прямом эфире. Поющая ведущая не оценила шутку спортивного комментатора и приняла её на свой счёт.

Губерниев раскаялся в случившемся в своём Telegram-канале. По его словам, он совсем не хотел обижать экс-ведущую «Дома-2». Если обидел, Оля, извините! Спрашивал о театре и футболе, надеялся услышать важные параллели....