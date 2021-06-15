Экс-солистка «ВИА Гры» показала отёкшее после болезни лицо

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала своё лицо после болезни. Певица рассказала в Instagram, что внезапно покрылась красными пятнами и стала отекать.
Недавно Седокова решила начать употреблять антигистаминные средства, но они давали неприятный побочный эффект. Поэтому певица решила самостоятельно отменить препарат. Это и стало причиной тяжёлых последствий.
Сегодня утром я проснулась от того, что задыхаюсь. Это называется отёк Квинке. Когда внутренние органы отекают, и тебе становится тяжело дышать. В этом случае нужно срочно ставить укол, — отметила Седокова, добавив, что консультация врача в данном случае обязательна.
Укол ей сделал 28-летний муж, баскетболист Янис Тимма. После этого её кожа перестала зудеть, однако отёк по-прежнему заметен.
Ранее сообщалось, что Алёна Водонаева была госпитализирована в больницу в Санкт-Петербурге. Экс-участнице «Дома-2» поставили опасный диагноз: ишемическая атака.