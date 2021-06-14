Водонаеву госпитализировали в больницу в Петербурге

https://static.news.ru/photo/4ad7e86a-cd4d-11eb-9409-96000091f725_660.jpg Алёна Водонаева Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Алёна Водонаева была госпитализирована в больницу в Санкт-Петербурге. Экс-участнице «Дома-2» поставили опасный диагноз: ишемическая атака, о чём сама телезвезда написала в Instagram.

По словам Водонаевой, которая опубликовала фото с больничной койки, ей стало плохо в отеле.

Потеря сознания, обморок, сотрудник отеля и Оля уносят меня в номер, кладут на кровать и вызывают скорую. Нарушение речи, тяжёлое дыхание, жар, руки и ноги не слушаются. Скорая приехала через 40 минут. В тот момент это казалось вечностью, — пожаловалась телеведущая.

Но уже через четыре часа после приступа Водонаева вернулась в Москву, где прошла обследование. Ей поставили диагноз «транзиторная ишемическая атака». На данный момент блогер находится в больнице.

Как сообщалось ранее, Алёна Водонаева привела в недоумение подписчиков, заявив, что её всегда тянуло в сексуальном плане к женщинам. Ведущая сама призналась в этом в Instagram, отвечая на вопрос одного из своих поклонников.