Эйвазов-Лама рассказал, кому бы отдал голос в шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/7baa0124-c1e2-11eb-af1e-96000091f725_660.jpg Юсиф Эйвазов Фото: yusif_eyvazov_official?instagram.com

Оперный певец Юсиф Эйвазов в эфире программы «Секрет на миллион» рассказал, кому бы из участников шоу «Маска» отдал бы свой голос. Сам артист выступал в костюме Ламы.

Эйвазов признался, что у него были свои любимчики среди участников.

Я никогда не проголосовал бы за Зайца. Только за Носорога, — отметил он.

Недавно Эйвазов опубликовал большое послание к своим поклонникам, в котором рассказал, как ему не хватает шоу «Маска». Артист считает своё участие в шоу самым ярким событием в жизни и признаётся, что ему очень не хватает пережитых на проекте эмоций. Муж Анны Нетребко подчеркнул, что ему в его возрасте «очень непросто» идти на всякие эксперименты с голосом и образами. Но всё равно он безумно счастлив, что сделал это.

Эйвазов и солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко сообщили, что готовятся устроить совместное супершоу. Артисты очень полюбились зрителям шоу «Маска», выступая в костюмах Ламы и Носорога. Исполнители не только были звёздами шоу, но и подружились во время съёмок, даже не зная имён друг друга.