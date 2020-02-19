Генеральному директору Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского (БМГЦ) Эдгарду Запашному удалили две грыжи на позвоночнике.
Операция прошла, я уже в палате. Два часа общего наркоза и две грыжи на двух этажах позвоночника. Доктор сказал, что опять смогу поднимать льва на плечах. Чувствую себя хорошо, — написал дрессировщик в своём Telegram-канале.
По его словам, завтра он уже сможет ходить.
Ранее NEWS.ru писал о том, что народного артиста России Аскольда Запашного прооперировали в Германии. Знаменитый дрессировщик пообещал подписчикам как можно скорее реабилитироваться и вернуться на манеж.
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