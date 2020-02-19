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Шоумен Гоген Солнцев прокомментировал конфликт, который произошёл в семье певицы Любови Успенской. Татьяна Плаксина заявила, что её мать издевается над ней. Однако позже выяснилось, что у девушки шизофрения и она употребляла запрещённые вещества.

По словам Солнцева, Успенская уже получила от него предложение. Свадьбу наметили на 20 октября. Сам он готов бросить свою 65-летнюю жену Екатерину Терешкович, потому что она не может подарить ему...