Дудя вызвали в суд Минска из-за интервью с Тимой Белорусских

Российского журналиста и блогера Юрия Дудя вызвали в Ленинский суд Минска из-за интервью с белорусским певцом Тимой Белорусских. Об этом пишет Mash.
В интервью артист
Тем не менее, владельцам лейбла не понравилось интервью Белорусских. Они подали в суд иск о защите чести и достоинства против рэпера. Ленинский суд Минска начал рассматривать дело, но так как Дудь — соответчик, без него процесс состояться не может. Его также вызвали на заседание, которое состоится 22 апреля 2022 года.
Ранее Тима Белорусских после вынесения ему приговора о незаконном хранении и употреблении наркотиков признался, что у него есть ребёнок. По словам 22-летнего исполнителя, его дочери уже пять лет. Кто именно её мать, музыкант не раскрывает.