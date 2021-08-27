Дудя вызвали в суд Минска из-за интервью с Тимой Белорусских

Российского журналиста и блогера Юрия Дудя вызвали в Ленинский суд Минска из-за интервью с белорусским певцом Тимой Белорусских. Об этом пишет Mash.

В интервью артист рассказал о том, что ушёл с лейбла Kaufman из-за слишком жёстких условий контракта и разногласий с продюсером. По словам рэпера, он получал только 25% прибыли, не мог говорить о своей дочери и выпускать те песни, которые нравились ему самому. В конечном итоге, он был вынужден разорвать соглашение с лейблом.

Тем не менее, владельцам лейбла не понравилось интервью Белорусских. Они подали в суд иск о защите чести и достоинства против рэпера. Ленинский суд Минска начал рассматривать дело, но так как Дудь — соответчик, без него процесс состояться не может. Его также вызвали на заседание, которое состоится 22 апреля 2022 года.

Ранее Тима Белорусских после вынесения ему приговора о незаконном хранении и употреблении наркотиков признался, что у него есть ребёнок. По словам 22-летнего исполнителя, его дочери уже пять лет. Кто именно её мать, музыкант не раскрывает.