«Я папа»: Тима Белорусских признался, что у него есть пятилетняя дочь

Певец Тима Белорусских после вынесения ему приговора о незаконном хранении и употреблении наркотиков признался, что у него есть ребёнок.

По словам 22-летнего исполнителя, его дочери уже пять лет. Кто именно её мать, Белорусских не сообщает.

У каждого беззаботного чела есть свои скелеты в шкафу. Начнём с того, что я папа, — цитирует РЕН ТВ певца.

Ранее суд приговорил 22-летнего белорусского певца к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение, так называемой домашней химии. Его обвинили в незаконном употреблении и хранении амфетамина и приобретении гашиша. Теперь музыканту запрещено употреблять даже слабоалкогольные напитки. На протяжении всего срока его будет посещать милиция, после 19:00 он обязан находиться дома, можно ходить на работу или учёбу, но маршрут строго ограничен.

Певец стал популярен в 2018 году, когда записал песню «Мокрые кроссы». Он также известен по хитам «Незабудка» и «Витаминка». Псевдоним Белорусских Тимофей Морозов взял для того, чтобы как можно больше людей узнали о Белоруссии.