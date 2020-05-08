Шоу-бизнес

Дочь Дробыша устроила гонки на квадроциклах

06:44, 09 мая 2020
Виктор Дробыш Виктор Дробыш Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Десятилетняя дочь Виктора Дробыша Лида в компании младшего брата устроила гонки на квадроциклах. Выходной день вся семья композитора провела на даче, где и случилось «незабываемое путешествие».

Видео своего приключения девочка опубликовала в Instagram. Семилетний сын Дробыша тоже прекрасно держался на квадроцикле.

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Вот моё сегодняшнее путешествие! А на видео мой любимый братик! Катались на квадроциклах! По огромным лужам! Вода по пояс. Классное видео снял с нами папа. Он был с нами. Ему очень понравилось, — написала под видеороликом Лида.

Девочке несколько дней назад исполнилось 10 лет. Композитор нежно и тепло поздравил свою единственную дочь с днём рождения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что продюсер Виктор Дробыш вложил $1 миллион в открытие своей школы для студентов, желающих стать звёздами шоу-бизнеса. По его словам, попасть в академию сможет человек любого возраста и достатка — месяц занятий будет стоить от восьми тысяч рублей.

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