Дочь Дробыша устроила гонки на квадроциклах

https://static.news.ru/photo/66a2807e-91a7-11ea-a600-fa163e074e61_660.jpg Виктор Дробыш Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Десятилетняя дочь Виктора Дробыша Лида в компании младшего брата устроила гонки на квадроциклах. Выходной день вся семья композитора провела на даче, где и случилось «незабываемое путешествие».

Видео своего приключения девочка опубликовала в Instagram. Семилетний сын Дробыша тоже прекрасно держался на квадроцикле.

Вот моё сегодняшнее путешествие! А на видео мой любимый братик! Катались на квадроциклах! По огромным лужам! Вода по пояс. Классное видео снял с нами папа. Он был с нами. Ему очень понравилось, — написала под видеороликом Лида.

Девочке несколько дней назад исполнилось 10 лет. Композитор нежно и тепло поздравил свою единственную дочь с днём рождения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что продюсер Виктор Дробыш вложил $1 миллион в открытие своей школы для студентов, желающих стать звёздами шоу-бизнеса. По его словам, попасть в академию сможет человек любого возраста и достатка — месяц занятий будет стоить от восьми тысяч рублей.