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Добровинский назвал «безумием» запрет на въезд Киркорова на Украину

10:51, 12 августа 2021
Добровинский назвал «безумием» запрет на въезд Киркорова на Украину Александр Добровинский Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Адвокат многих звёзд российского шоу-бизнеса Александр Добровинский назвал «безумием» запрет властей Украины на въезд певца Филиппа Киркорова в их страну. Слова юриста передаёт «Звезда».

Безумие заразно, и вслед за Литвой украинские политики решили поймать свою минуту славы за счёт Филиппа Киркорова, объявив его угрозой национальной безопасности. Надеюсь, МИД и Службы безопасности Украины, в отличие от литовских, хотя бы лучше подготовятся к судебными действиям, если они случатся, — прокомментировал ситуацию Добровинский.

Министерство Украины ещё в начале июня внесло Филиппа Киркорова в перечень лиц, потенциально угрожающих национальной безопасности страны. Причиной стала поддержка певцом присоединения Крыма к России.

Ранее сообщалось о том, что Киркорова не пустят на территорию Украины в ближайшие три года.

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