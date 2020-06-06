Цымбалюк-Романовская ответила на критику своих слов о смерти Норкиной

https://static.news.ru/photo/c674fdf8-a8b1-11ea-9e9e-fa163e074e61_660.jpg Виталина Цымбалюк-Романовская Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская резко ответила хейтерам, осудившим её за пост о смерти радиоведущей Юлии Норкиной. В частности, пользователей возмутило видео, на котором запечатлён её конфликт с погибшей. Актриса заявила, что лично решает, что публиковать в своём блоге. Она напомнила, что её экс-супруг называл всех критикующих «бракованными людьми».

Мы не любим правду. Когда на меня клевещут — это ложь. И я об этом пишу. А вчера я показала вам Правду — и она вам не нравится, — написала Цымбалюк-Романовская в Instagram.

Актриса предположила, что в ролике многие узнали себя и свою «несчастную жизнь». Она подчеркнула, что всегда сможет постоять за себя и будет «держать оборону» и «отстреливаться» от тех, кто пытается её унизить.

Я знаю, что я — сильнее всех вас. Не обижайтесь. Не будьте, пожалуйста, этими «гоблинами», бьющими витрины, которые вам недоступны, — подытожила она.

Ранее Цымбалюк-Романовская показала фрагмент эфира о разводе Армена Джигарханяна с участием Норкиной. Она призвала всегда думать о том, какой след оставляет каждый наш шаг в жизни, и не терять человеческих качеств ни при каких обстоятельствах.

Как писал NEWS.ru, похороны Юлии Норкиной прошли 6 июня на Новодеревенском кладбище в Подмосковье. Проститься с ней пришли около ста человек, включая журналистов, которых её супруг, телеведущий Андрей Норкин попросил не снимать церемонию. Юлия Норкина умерла от проблем с сердцем в 53 года.