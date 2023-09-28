«Чувствую угрозу»: дочь Глюкозы сообщила о проблемах с психикой Дочь Глюкозы обратилась к психологу из-за паники

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Наталья Ионова (Глюкоза) и ее дочь Лидия (справа)

16-летняя дочь певицы Глюкозы (Натальи Ионовой) Лидия Чистякова, выступающая под псевдонимом Ray, в своем блоге в Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ) заявила, что обратилась к психологу из-за непрекращающихся тревожности и паники. Девушка пояснила, что боится находиться в многолюдных местах и не любит, когда к ней подходят незнакомцы на улицах. Лидия добавила, что из-за проблем с психикой перестала посещать торговые центры и большие рестораны.

Тревожность у меня проявляется именно в панике. Очень быстрое сердцебиение, непонимание, я немного теряюсь в пространстве, мне страшно, я просто чувствую угрозу. Мне легче, если со мной есть кто-то из моих друзей. Я не люблю, когда люди как бы на меня набрасываются, очень близко подходят, — пояснила Лидия.

Чистякова призналась, что редко гуляет по паркам и магазинам в одиночестве, предпочитая встречаться с друзьями в маленьких кафе с небольшим количеством посетителей.

Я пытаюсь прорабатывать это с психологом, — сообщила Лидия.

Ранее дочь Глюкозы призналась, что она небинарная персона: ее нельзя отнести ни к мужскому, ни к женскому полу и называть нужно «Рэй». Глюкоза пояснила, что новому поколению «хочется стирать гендерные грани». Она также сообщила, что семья обращалась по этому поводу к детскому психологу, который пояснил, что это — веяние времени.

Глюкоза вспомнила, что в возрасте дочери и сама хотела быть мальчиком: дружила только с парнями, бегала по гаражам, хулиганила и жутко обижалась, когда друзья унижали ее за то, что она девчонка.

В 2020 году муж Глюкозы бизнесмен Александр Чистяков сообщил, что их дочь исключили из элитной гимназии буквально за 10 дней до начала учебного года. По его словам, это произошло из-за характера и нарушения дресс-кода. Однако, уточнил он, Лидию легко приняли в другое учебное учреждение, где также учится внучка Ларисы Долиной. В нём отучилась и дочь Михаила Ефремова Анна-Мария.