Что за сериал «Екатерина. Фавориты» с Александровой, кого играет Табаков Премьера сериала «Екатерина. Фавориты» состоится на канале «Россия 1» 6 ноября

Фото: Телеканал «Россия»

Марина Александрова

Телеканал «Россия 1» сообщил, что 6 ноября на экраны выйдет сериал «Екатерина. Фавориты». Что известно о сюжете, кого играют Марина Александрова и Павел табаков?

О чем будет сериал «Екатерина. Фавориты»

6 ноября выйдет четвертый сезон популярной киносаги, которая посвящена судьбе российской императрицы Екатерины II Великой. События 16 новых серий происходят в 1779 году, когда правительница находилась на пике своего величия.

Князь Потемкин, ее экс-фаворит, становится верным соратником и фактически вторым лицом в государстве. Несмотря на это, жизнь императрицы наполнена любовными интригами и страстями: сменой фаворитов и масштабными государственными планами.

В сериале будет показана схватка за власть после решения Екатерины II о передаче власти внуку Александру, минуя законного наследника — своего сына Павла.

Кого будут играть Александрова и Табаков в новом сезоне

Роль императрицы Екатерины II исполнит Марина Александрова. Ожидается, что четвертый сезон станет последним в киносаге.

«Каким-то образом судьба подарила мне шанс сыграть эту замечательную женщину, и я безумно счастлива. Моя героиня занимает особое место не только в моей творческой биографии, но и в жизни в целом. Екатерина многому меня учит: подглядывая за ней, я что-то беру себе, а что-то отвергаю в своей жизни», — сказала Александрова.

В четвертом сезоне к своим ролям вернулись Михаил Горевой, который сыграл тайного советника Шешковского. На экран вернется и сподвижник Екатерины II Светлейший князь Потемкин (Владимир Яглыч).

Павел Табаков исполнил роль сына императрицы Павла I.

Сериал расскажет и о судьбе еще нескольких исторических персонажей. Например, Анна Ковальчук сыграла подругу и сподвижницу императрицы княгиню Дашкову, а роли главных противников государыни — графа Александра Строганова и крупнейшего книгоиздателя Николая Новикова — исполнили Дмитрий Астрахан и Алексей Колган.

Фото: Телеканал «Россия» Владимир Яглыч и Марина Александрова

Как снимали сериал «Екатерина. Фавориты»

Съемки проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Крыму и Белоруссии. Одна из основных съемочных локаций — усадьба Кусково на востоке Москвы. Сцены сериала также снимали в Большом Гатчинском дворце. Авторы киносаги выбрали для работы и самые яркие локации Екатерининского дворца.

Режиссер-постановщик Дмитрий Петрунь называл Александрову авантюристкой. Он отметил, что актриса ломала стереотипы, предлагала парадоксальные ходы и не боялась быть некрасивой в кадре.

Петрунь также рассказал, что в двух последних сериях у Александровой был наисложнейший пластический грим, нанесение которого занимало три часа каждую смену.

«Я видел, что Марина специально уходила от образа великой императрицы России в образ стареющей женщины, в жизни которой было много трагического, приходящих и уходящих мужчин, предательств, измен. Женщины, которая в конечном итоге осталась одна», — поделился Петрунь.

В чем секрет успеха сериала о Екатерине II

Александрова говорила, что успех киносаги был бы невозможен без признания публики.

«Без зрительского успеха история сериала не получилась бы такой длинной. Екатерина — невероятная историческая личность, которая, безусловно, достойна внимания потомков, она не напрасно вошла в историю как Великая», — отмечала актриса.

Сериал получил множество наград. Так, первый сезон удостоился телевизионной премии «ТЭФИ-2015» в номинации «Телевизионный фильм/сериал» и «Лучшая актриса телевизионного фильма/сериала». Киносагу также несколько раз номинировали на премию АПКиТ (Ассоциация продюсеров кино и телевидения. — NEWS.ru) и «Золотой орел».

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