«Пошлость и убожество»: что не так с сериалом «Великая» о Екатерине II

Вышел второй сезон псевдоисторического сериала «Великая» с Эль Фэннинг в роли российской императрицы Екатерины II. Сатирическая трагикомедия от Тони МакНамары даже не попыталась следовать фактам, чем вызвала недовольство российской аудитории ещё при релизе первой части. Пока западные зрители наслаждались безумствами Фэннинг в роли императрицы, россияне критиковали поведение героини, её поступки и наличие в кадре темнокожих актёров. NEWS.ru разобрался, каким получился новый сезон «Великой», и выяснил у историка, писателя Клима Жукова и режиссёра отечественного сериала «Екатерина» (2014 год) с Мариной Александровой в главной роли, стоит ли смотреть американскую версию истории России.

Темнокожие князья и загулы Петра III

Первый сезон «Великой» вышел весной 2020 года и представлял из себя комедию с примесью драмы и хорошим актёрским тандемом Эль Фэннинг и Николаса Холта (император Петр III). Действие происходит в России XVIII века, куда приехала дочь немецкого князя Ангальт-Цербстского София Августа Фредерика. Она становится женой российского императора Петра III, меняет имя на Екатерину и надеется обрести счастье в новом мире. Однако новоиспечённый муж не столько правит страной, сколько устраивает загулы и насилует жену. К концу сезона, устав от безрассудства мужа, Екатерина находит единомышленников и затевает переворот.

Соответствующие истине факты в сюжете «Великой» можно перечесть по пальцам одной руки. Большая часть сценария выдумана авторами, которые изменили образы, внешность и поступки реально существовавших персонажей.

У критиков «Великая» вызвала массу вопросов, прежде всего — из-за актёрского состава. В касте в том числе были темнокожие артисты, к примеру, князь Ростов. Тот же оригинальный ход использовали создатели претендующего на историческую достоверность сериала «Анна Болейн» 2021 года, в котором главную роль исполнила актриса Джоди Тёрнер-Смит.

Темнокожие у нас тогда были, это правда. Более того, они у нас с XVII века есть. Их было очень мало, единицы. Но я даже обращать внимания на это не хочу на фоне остального кошмара сериала. Ну подумаешь, будут один или два негра. Господь с ними! Это если мне будет интересно смотреть, но мне вообще не интересно. Я первую «Великую» посмотрел, а через неделю забыл, что смотрел, — поделился с NEWS.ru писатель и историк Клим Жуков.

NEWS.ru связался с режиссёром Александром Барановым, который работал над первым сезоном российского сериала «Екатерина» 2014 года с Мариной Александровой в роли императрицы. Автор проекта выступил резко против недостоверности, если речь в картине идёт о конкретной эпохе.

Я не расист, но негров в ролях наших князей не люблю. Русские должны играть русских, белые — белых, чёрные — чёрных. Неважно, хорошо играет темнокожий актёр роль русского князя или нет. Главное, что это глупость! Никто никогда не поверит в то, что происходит, — заметил Баранов.

Искажения фактов в «Великой» касались и более глобальных вещей. К примеру, Пётр III, женившись на Екатерине, ещё не был императором, в то время царствовала его тётя Елизавета Петровна. А в сериале Пётр уже правил, встретившись с невестой. МакНамара, отвечая на критику российских зрителей, объяснил, что не собирался никого обижать. По его словам, сценарий намеренно был написан на грани абсурда и реальности, чтобы показать: «Великая» не имеет отношения к правде.

Если режиссёр боится кого-то обидеть, ему вообще не надо снимать кино. Кто-то обидится в любом случае, кино — это драматургия. А в драматургии есть плохие, есть хорошие — люди, поступки. Это конфликты. А если даже хорошие американские режиссёры боятся кого-то обижать, пусть в фаст-фуде работают, — предложил Баранов.

«Взяли людей с улицы и нарядили»

Второй сезон рассказывает о дворцовом перевороте, в результате которого Екатерина заняла престол вместо своего супруга. Эта часть сюжета в основном соответствует исторической правде, однако точность в сериале присутствует лишь эпизодически. Отвоевав корону, новая императрица сталкивается с другими трудностями: в стране, где царит патриархат и невежество, ей предстоит завоевать уважение народа. В это же время Пётр фактически становится её заложником, поменявшись местами с женой, которую совсем недавно всячески терроризировал.

Второй сезон, как и первый, держится именно на комедийной части, построенной во многом на сексе. Сериал высмеивает патриархат, гендерное неравноправие, всевозможные предрассудки, аристократию. «Великая» больше раскрывает проблемы современной повестки, чем сложности правления немки в российской империи.

Клим Жуков в беседе с NEWS.ru признался, что мог бы примириться с историческими расхождениями, если бы не другие недостатки сериала. Историк назвал «убожеством» костюмы и причёски героев, раскритиковав также выправку воинской аристократии, показанной в проекте. Жуков напомнил, что во времена Екатерины II много времени проводили на лошадях, поэтому умели сидеть в седле и держать осанку.

Над выправкой поработайте, её нет! Я смотрю и вижу современного человека, которого нарядили в дурацкий костюм, который он не умеет носить. Ну вы заставьте актёров хоть за месяц подготовиться, погоняйте их. Чтобы хоть какое-то понятие появилось о том, как правильно ходить и выглядеть. Спина должна быть прямая, походка другая. А это что? Просто взяли людей с улицы и нарядили, — объяснил Жуков.

kinopoisk.ru

«На роль Екатерины подобрали девочку из ночного клуба»

Зрители отмечают, что авторы «исказили всё, что могли, не оставив здравого смысла» в сюжете. Россияне недовольны тем, как Екатерина сама нарекла себя «Великой» и отпускает пошлые шуточки о том, что «становится сухой, как песок» при виде мужа. Зрители продолжают критиковать сериал, считая его оскорбительным для российской истории, и предлагают американцам снимать подобные комедийные ленты о своих, а не чужих правителях.

Понятно, почему они берут нашу историю. Екатерина II — яркая личность, которая выделяется на фоне других правителей. Скандальная жизнь с разными интригами. Конечно, это привлекает внимание. Екатерина II — мировая величина в политике. Поэтому она всех притягивает. Мы же тоже и о Наполеоне снимаем, а масштаб личности Екатерины никак не меньше, чем у Наполеона, — объяснил Баранов NEWS.ru.

Историки и киноделы отметили, что игровые сериалы необязательно должны в точности соответствовать историческим событиям. Но без правдивого отражения особенностей конкретной эпохи не обойтись. По мнению Жукова, создатели «Великой» не справились с этой задачей и превратили «блестящую эпоху, наполненную интригами, скандалами, расследованиями, вот в такую грустную муть». Историк счёл неубедительной Эль Фэннинг в роли Екатерины II, заявив, что она похожа на «девочку» из ночного клуба и играет императрицу, используя те же актёрские приёмы (походка, мимика, жесты), как если бы исполняла роль современной героини. На которую «вместо джинсов и пиджака надели старинное дурацкое платье».