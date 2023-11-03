Студию Меньшова на Мосфильмовской закрыли из-за больших убытков SHOT: актриса Меньшова закрыла студию своего отца на Мосфильмовской

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юлия Меньшова

Актриса Юлия Меньшова приняла решение закрыть киностудию своего отца из-за больших убытков, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на собственные источники. По его данным, в 2021 году студия «Жанр» потеряла 1,5 млн рублей чистой прибыли. К настоящему моменту компания уже ликвидирована.

Режиссер оскароносного фильма «Москва слезам не верит» Владимир Меньшов открыл киностудию «Жанр» еще в 1994 году. Она выпустила такие фильмы, как «Ширли-Мырли» (1995), «Зависть богов» (2000) и другие. В 2021 году Меньшов скончался от последствий перенесенной коронавирусной инфекции, а студия ушла в убыток. Согласно статистическим данным, за год «Жанр» потерял 1,5 млн рублей. В связи с этим дочь Владимира Меньшова Юлия приняла решение закрыть убыточное предприятие.

Как сообщалось ранее, российская киностудия «Гринвич продакшн» снимет первый сериал о Донбассе. Военная драма получила название «Ополченский романс» по произведению Захара Прилепина. Главные роли в сериале исполнят актеры Андрей Назимов, народный артист РФ Владимир Стеклов, Юсуп Бахшиев, заслуженные артисты РФ Алексей Вертков и Виталий Кищенко. Отмечается, что Назимов известен российскому зрителю благодаря ролям в картинах «Елки новые» (2017) и «Вторжение» (2019).