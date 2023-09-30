Что известно о здоровье Игоря Николаева, где он сейчас, будет ли выступать

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Игорь Николаев

Певец и композитор Игорь Николаев может сократить количество выступлений после операции и повысить ценник минимум на один миллион рублей. Что известно о состоянии артиста и где он сейчас?

Что произошло с Николаевым в середине сентября

Днем 15 сентября стало известно, что Игоря Николаева экстренно госпитализировали с инфарктом, некоторое время он находился на ИВЛ. Ему провели операцию по коронарному шунтированию артерии. При этом серьезные проблемы с сердцем возникли еще в январе этого года. Тогда ему поставили два стента, состояние стабилизировали, и врачи выписали композитора из медицинского учреждения.

20 сентября сообщалось, что композитора перевели в стационар из реанимации, где накануне ему провели операцию на сердце. Врачи оценивали состояние артиста как среднее, угрозы жизни не было.

25 сентября врачи приняли решение продлить нахождение артиста в стационаре на несколько дней, чтобы понаблюдать за его здоровьем. Концерты, которые были запланированы на ноябрь, перенесли на 2024 год.

Кардиолог-терапевт заслуженный врач России Юрий Серебрянский в беседе с NEWS.ru предполагал, что Николаева оставили в больнице на некоторое время, поскольку ему могла понадобиться еще одна операция на сердце.

«Изначально врачи могли поставить шунт на те сосуды, которые были больше сужены, но после, в ходе проверки, увидели, что не работают дополнительно и другие сосуды. То есть они не зашли до запредельного сужения, поэтому понадобилась наблюдение и, возможно, вторая операция», — рассказал кардиолог-терапевт.

Также Серебрянский объяснил, что после подобных операций врачи всегда наблюдают за пациентом какое-то время, потому что может внезапно образоваться тромб и будет нужна экстренная медицинская помощь.

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press Композитор Игорь Николаев и Алла Крутая на презентации своей книги «Полет длиною в жизнь» Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press Композитор Игорь Николаев и Алла Крутая на презентации своей книги «Полет длиною в жизнь» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Сергей Лазарев, Сосо Павлиашвили, Игорь Николаев Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Сергей Лазарев, Сосо Павлиашвили, Игорь Николаев Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Игорь Николаев и Валерия на концерте «Песня года — 2021» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Игорь Николаев и Валерия на концерте «Песня года — 2021» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец Игорь Николаев на музыкальном фестивале VK Fest в Парке Горького Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец Игорь Николаев на музыкальном фестивале VK Fest в Парке Горького Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Игорь Николаев (справа) и его брат Илья Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Игорь Николаев (справа) и его брат Илья Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Игорь Николаев на церемонии вручения национальной премии «Радиомания-2018» Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Игорь Николаев на церемонии вручения национальной премии «Радиомания-2018» Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Игорь Николаев и Крис Кельми Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Игорь Николаев и Крис Кельми Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press Алла Пугачева и Игорь Николаев Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press Алла Пугачева и Игорь Николаев Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press Игорь Николаев и Юлия Проскурякова Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press Игорь Николаев и Юлия Проскурякова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Борис Краснов, Валерий Белоцерковский, Игорь Николаев Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Борис Краснов, Валерий Белоцерковский, Игорь Николаев Фото: Evguenii Matveev/Global Look Press Игорь Николаев, 1988 год Фото: Evguenii Matveev/Global Look Press Игорь Николаев, 1988 год

Где сейчас находится артист

29 сентября стало известно, что Игоря Николаева тайно выписали из больницы. Он продолжит восстанавливаться после коронарного шунтирования в домашних условиях.

Отмечается, что главной опасностью для здоровья артиста в настоящее время является коронавирусная инфекция, потому что после проведенной операции организм Николаева ослаб.

Медики советуют певцу не выходить на улицу в ближайшее время и как можно меньше контактировать с посторонними людьми, чтобы не подхватить инфекцию.

Будет ли Николаев давать концерты

По информации Telegram-канала Mash, артист принял решение сократить количество выступлений после операции и повысить ценник на один миллион рублей.

По данным Mash, Николаев может уже с 10 октября начать рассматривать предложения о проведении мероприятий недалеко от российской столицы. Певец планирует давать по три или четыре концерта в месяц и сам намерен выбирать, где будет появляться.

«Пока речь идет только про концерты недалеко от Москвы. Ведь по всей стране кататься Николаев не готов, потому что нужно себя беречь», — говорится в публикации Mash.

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