Композитора Игоря Николаева перевели в реанимацию после того, как у него обнаружили следы перенесенного обширного инфаркта. В эти минуты врачи пытаются экстренно стабилизировать артиста. Что известно о состоянии музыканта?
В каком состоянии Николаев находится сейчас
Отмечается, что у артиста нарушена работа сердца — ритм то учащается, то становится реже. Результаты ЭКГ показали следы инфаркта, сообщает Telegram-канал Mash.
Музыкант находится в сознании, ему дают седативные препараты, но в палату к нему никого не пускают.
Когда Николаева госпитализировали
Днем 15 сентября стало известно, что Николаев был экстренно госпитализирован в палату интенсивной терапии в московскую больницу из-за проблем с сердцем. Его состояние врачи оценивали как тяжелое.
Серьезные проблемы со здоровьем у Николаева возникли еще в январе этого года. Тогда певец был доставлен в больницу и прооперирован, ему поставили два стента, состояние стабилизировали, и врачи выписали композитора из медицинского учреждения.
Какие прогнозы на выздоровление дают врачи
Врач-кардиолог Валерия Захарова заявила, что шансы на выздоровление у музыканта есть при условии оказания своевременной медицинской помощи.
«Когда произошел один инфаркт, риск сердечно-сосудистых катастроф и развития второго инфаркта, а также смерти в дальнейшем высокий. Однако при своевременном оказании помощи врачи могут выписать пациента в том же состоянии, что и до ухудшения заболевания», — объяснила она.
Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press
Композитор Игорь Николаев и Алла Крутая на презентации своей книги «Полет длиною в жизнь»
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Игорь Николаев и Валерия на концерте «Песня года — 2021»
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Игорь Николаев на церемонии вручения национальной премии «Радиомания-2018»
По мнению врача-кардиолога Юлии Кубай, московским медикам, скорее всего, придется провести Игорю Николаеву экстренную операцию — баллонную внутрисосудистую ангиопластику.
«Все зависит от разных факторов. Но важнее всего то, как быстро ему начали оказывать помощь. Если момент не упущен, то должен быть положительный результат. Худший сценарий — летальный исход, от него никто не застрахован», — сказала специалист.
Кубай обратила внимание, что инфаркт представляет собой состояние, при котором полностью или частично прекращается кровоснабжение миокарда. Основными причинами могут стать атеросклероз и спазмирование коронарных артерий.
Доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач-кардиолог Юрий Конев сообщил, что атеросклероз — такая болезнь, которая «может протекать и пятьдесят лет, и пятьдесят секунд, и закончиться за пятьдесят секунд».
«Потому что стент ставят, только когда есть сужение коронарных сосудов не менее чем на 70%. Когда более 60–70%, тогда появляются болевые ощущения, то есть недостаточно кислорода доставляется к сердцу», — пояснил медик в беседе с «Общественной службой новостей».
Он предположил, что болезнь композитора прогрессирует, причем довольно быстро, учитывая, что во время прошлой госпитализации в начале года ему поставили самые современные стенты.
«Он же артист, они расположены к таким болезням, они у них прогрессируют. Ночное бдение, нередко в компании, нередко с возлияниями. Это все провоцирует ускоренное развитие болезни», — резюмировал Конев.
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