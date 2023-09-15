Игорь Николаев попал в реанимацию: что с сердцем, состояние и прогнозы Композитора Игоря Николаева перевели в реанимацию после обширного инфаркта

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Игорь Николаев

Композитора Игоря Николаева перевели в реанимацию после того, как у него обнаружили следы перенесенного обширного инфаркта. В эти минуты врачи пытаются экстренно стабилизировать артиста. Что известно о состоянии музыканта?

В каком состоянии Николаев находится сейчас

Отмечается, что у артиста нарушена работа сердца — ритм то учащается, то становится реже. Результаты ЭКГ показали следы инфаркта, сообщает Telegram-канал Mash.

Музыкант находится в сознании, ему дают седативные препараты, но в палату к нему никого не пускают.

Когда Николаева госпитализировали

Днем 15 сентября стало известно, что Николаев был экстренно госпитализирован в палату интенсивной терапии в московскую больницу из-за проблем с сердцем. Его состояние врачи оценивали как тяжелое.

Серьезные проблемы со здоровьем у Николаева возникли еще в январе этого года. Тогда певец был доставлен в больницу и прооперирован, ему поставили два стента, состояние стабилизировали, и врачи выписали композитора из медицинского учреждения.

Какие прогнозы на выздоровление дают врачи

Врач-кардиолог Валерия Захарова заявила, что шансы на выздоровление у музыканта есть при условии оказания своевременной медицинской помощи.

«Когда произошел один инфаркт, риск сердечно-сосудистых катастроф и развития второго инфаркта, а также смерти в дальнейшем высокий. Однако при своевременном оказании помощи врачи могут выписать пациента в том же состоянии, что и до ухудшения заболевания», — объяснила она.

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По мнению врача-кардиолога Юлии Кубай, московским медикам, скорее всего, придется провести Игорю Николаеву экстренную операцию — баллонную внутрисосудистую ангиопластику.

«Все зависит от разных факторов. Но важнее всего то, как быстро ему начали оказывать помощь. Если момент не упущен, то должен быть положительный результат. Худший сценарий — летальный исход, от него никто не застрахован», — сказала специалист.

Кубай обратила внимание, что инфаркт представляет собой состояние, при котором полностью или частично прекращается кровоснабжение миокарда. Основными причинами могут стать атеросклероз и спазмирование коронарных артерий.

Доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач-кардиолог Юрий Конев сообщил, что атеросклероз — такая болезнь, которая «может протекать и пятьдесят лет, и пятьдесят секунд, и закончиться за пятьдесят секунд».

«Потому что стент ставят, только когда есть сужение коронарных сосудов не менее чем на 70%. Когда более 60–70%, тогда появляются болевые ощущения, то есть недостаточно кислорода доставляется к сердцу», — пояснил медик в беседе с «Общественной службой новостей».

Он предположил, что болезнь композитора прогрессирует, причем довольно быстро, учитывая, что во время прошлой госпитализации в начале года ему поставили самые современные стенты.

«Он же артист, они расположены к таким болезням, они у них прогрессируют. Ночное бдение, нередко в компании, нередко с возлияниями. Это все провоцирует ускоренное развитие болезни», — резюмировал Конев.

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