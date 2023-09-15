Врач рассказала о «помолодевших» онкозаболеваниях крови Академик Поддубная: онкологические заболевания крови все чаще выявляют у молодых

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Одним из видов онкологических заболеваний крови является хронический лимфолейкоз (ХЛЛ), который в настоящее время все чаще встречается в Европе, рассказала в беседе с «Парламентской газетой» академик РАН, доктор медицинских наук Ирина Поддубная. По ее словам, сегодня в России около четырех тысяч пациентов с этим диагнозом, при этом ХЛЛ, традиционно считающийся болезнью пожилых, все чаще выявляется среди людей относительно молодого возраста.

Болезнь чаще всего возникает у пожилых людей. Так, 80% — больных старше 60 лет. При этом средний возраст пациентов с ХХЛ в России — 69 лет, за рубежом — 73 года. <...> Благодаря первичной диагностике, которая становится все лучше, стали выявлять больше случаев заболеваний хроническим лимфолейкозом, в том числе и среди людей довольно молодых, трудоспособного возраста, — рассказала академик.

Как пояснила эксперт, в основе ХЛЛ лежит нарушение функций B-лимфоцитов, когда лимфоидные клетки начинают агрессивно расти, нарушая кроветворение и работу иммунной системы. При этом развитие болезни происходит медленно, благодаря чему она хорошо поддается диагностике и терапии, а в некоторых случаях для лечения не требуется долгого времени.

Пациентов с подтвержденным диагнозом ХЛЛ в России около четырех тысяч. <...> У нас за год заболевают солидными опухолями более 600 тысяч человек, а онкогематологическими — не более 30 тысяч, — отметила специалист.

По ее словам, среди факторов риска возникновения ХЛЛ — генетическая предрасположенность, воздействие радиации и влияние канцерогенов химического происхождения. Выявить болезнь позволяет обычный клинический анализ крови. Если результаты внушают опасения, терапевт направляет пациента к специалисту-гематологу для дополнительных исследований. Положительный эффект при лечении дает иммунохимиотерапия, а также инновационные препараты, которые дают возможность увидеть биологическую мишень и назначить целенаправленную терапию, снижая риск прогрессирования болезни и смерти пациентов на 90%.

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