Врач рассказал о смертельной опасности «простуды» на губах Эпидемиолог Крючков: некоторые виды герпеса могут привести к раку

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Несвоевременное лечение герпеса может нанести серьезный удар по здоровью и вызвать тяжелые осложнения, рассказал в беседе с Пятым каналом врач-эпидемиолог Николай Крючков. По его словам, некоторые разновидности этого вируса могут стимулировать развитие онкологических заболеваний.

Как пояснил специалист, вирус Эпштейна — Барр, являющийся одним из видов герпеса и вызывающий мононуклеоз, повышает риск развития рака носоглотки и лимфы, а герпес восьмого типа способствует появлению саркомы Капоши — злокачественных образований на коже.

Есть и другие инфекции, которые также <...> способны либо вызывать онкологические заболевания, либо повышать вероятность их развития и появления раковых опухолей. То есть не служить самостоятельными факторами, а быть как бы ассоциированными, — рассказал эпидемиолог.

Он также указал на особую опасность герпеса при онкологических заболеваниях, когда современные методы лечения рака, например, трансплантация органов, химиолучевая терапия и использование гормональных препаратов, приводят к снижению иммунитета, и организм пациента не в состоянии самостоятельно бороться с инфекцией. Поэтому вирус в этот период может нанести крайне тяжелое воздействие.

Как рассказал врач, герпес считается неизлечимым заболеванием, но можно контролировать его проявления. При возникновении симптомов инфекции врачи назначают противовирусные препараты — как в виде мазей, так и медикаментов.

Ранее врач-офтальмохирург Татьяна Фадейкина рассказала, что вирус герпеса может стать причиной возникновения боли в глазах. Она указала, что иногда болевые ощущения связаны с инфекциями, которые вызываются возбудителями, проникающими извне либо изнутри организма.