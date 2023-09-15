Игорь Николаев экстренно госпитализирован: как выглядел певец в молодости Артисту сейчас 63 года

Фото: Evguenii Matveev/Global Look Press

Игорь Николаев, 1988 год

Сегодня стало известно, что исполнитель хита «Пять причин» Игорь Николаев попал в больницу. Артист был госпитализирован в палату интенсивной терапии из-за проблем с сердцем. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. В январе этого года певец уже наблюдался в медицинском учреждении из-за проблем с сердцем. Тогда его прооперировали и поставили два стента.

В 2021-м Николаев перенес инфаркт, после этого у него начались проблемы со здоровьем. Сейчас Игорю 63 года, он счастлив в браке с Юлией Проскуряковой, они воспитывают дочь Веронику. Ранее артист был женат еще несколько раз. Первой его супругой стала одноклассница Елена, в их браке в 1978-м родилась дочь Юлия, которая живет в США.

В 1992-м Николаев женился на Наташе Королевой. Он помог певице построить карьеру и написал ей несколько песен. Их хит «Дельфин и русалка», который они исполняли вместе, пела вся страна. В 2001-м они развелись. Как рассказала позже Королева в студии «Сегодня вечером» на Первом канале, причиной разрыва стала измена Николаева.

Игорь прославился после того, как начал работать с Аллой Пугачевой. Он был гитаристом в ее группе «Рецитал». Позже он написал «Айсберг» и «Расскажите, птицы» для Примадонны. До сих пор Николаев дружит с Пугачевой, они вместе отдыхают в Юрмале почти каждое лето.

Игорь стал заслуженным деятелем искусств в 2001 году, в 2019-м получил звание народного артиста России. Он написал такие хиты, как «Мельница», «Малиновое вино», «Выпьем за любовь» и многие другие.

Архивные снимки Игоря Николаева — в фотогалерее NEWS.ru.