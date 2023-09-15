Иммунолог назвал особенности предстоящего сезона гриппа Иммунолог Крючков спрогнозировал «мягкий» сезон гриппа

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Специалисты не выявили в этом году серьезных мутаций вируса гриппа, поэтому предстоящий сезон этого заболевания обещает быть значительно мягче прошлогоднего, высказал мнение в беседе с Lenta.ru врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Тем не менее, по его словам, вакцинироваться от гриппа по-прежнему необходимо, и лучше сделать это в период с сентября по ноябрь.

По данным мониторинга гриппа, резких изменений в вирусе гриппа выявлено не было. <...> С учетом того, что прошлый сезон был бурным, эпидемическим, что происходит, как правило, раз в пять-шесть лет, этот год должен быть заметно легче, — отметил эксперт.

Согласно оценке иммунолога, несмотря на то, что уровень заболеваемости в нынешнем сезоне будет значительно ниже предыдущего, это не отменяет необходимости привиться от гриппа. По словам врача, человеческому иммунитету требуется три-четыре недели на активизацию после вакцинации. Так как сезон гриппа начинается приблизительно в ноябре или декабре, оптимальным вариантом специалист назвал вакцинацию в сентябре-октябре, самое позднее — в начале ноября. После этого эффективность прививки значительно снижается.

Пиком заболеваемости гриппом Крючков назвал декабрь, после чего обычно случается спад в период новогодних праздников, а затем происходит новый пик в феврале.

Ранее врач Елена Малышева рассказала, что вакцинация против гриппа имеет крайне важное значение для сохранения здоровья, будучи эффективной и против мутировавших вирусов. По словам специалиста, постоянные мутации вируса гриппа не делают прививку менее эффективной, так как ежегодно препараты обновляются.