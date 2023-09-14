Малышева оценила эффективность вакцин от мутировавшего гриппа Малышева заявила об эффективности вакцин против мутировавших типов гриппа

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вакцинация против гриппа имеет крайне важное значение для сохранения здоровья, при этом она эффективна и против мутировавших вирусов, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. Отвечая на самые распространенные вопросы о вакцинации, она заявила, что постоянная мутация вируса гриппа не делает прививку менее эффективной, так как ежегодно препараты обновляются в соответствии с прогнозами экспертов.

Врач-иммунолог Андрей Продеус отметил, что в 2023 году специалисты ожидают сразу четыре версии вируса гриппа. Речь идет о вирусах H1N1, H3N2, а также о вирусах типа B «виктория» и «ямагата». Продеус рекомендует россиянам вакцинироваться препаратами типа «квадри» или «тетра», которые могут сформировать иммунитет к этим вариантам.

Один из гостей телепрограммы также спросил врачей, нужно ли делать ревакцинацию в одну и ту же руку. Отвечая на этот вопрос, хирург-офтальмолог Михаил Коновалов заявил, что такой способ действительно более эффективен. Это обусловлено тем, что антиген вакцины способствует выработке Т-лимфоцитов, также известных как «клетки-убийцы». Они формируются в организме локально, поэтому прививка в одно и то же место способствует лучшей выработке иммунитета.

Вопреки распространенному мнению, вакцинация от гриппа не делает человека заразным, отмечает Продеус. Он подчеркнул, что современные вакцины не содержат живого вируса гриппа, а изготавливаются из частей внутренней или внешней оболочки патогена или же из белка. Поэтому родители могут сделать прививку, не опасаясь за здоровье ребенка. Более того, вакцинация родителей и других людей из окружения ребенка может сформировать так называемый «купол безопасности» вокруг него, что еще сильнее снижает риск заражения.

Иммунолог Ирина Ярцева ранее также напомнила россиянам о необходимости вакцинации от гриппа. Она подчеркнула, что вакцинация необходима всем россиянам со сниженным иммунитетом, в том числе офисным работникам. Прививки помогут избежать тяжелого течения болезни.