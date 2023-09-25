Врач заявил, что Игорю Николаеву может понадобиться вторая операция Врач Серебрянский: Игорю Николаеву может понадобиться вторая операция на сердце

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Игорь Николаев

Певцу и композитору Игорю Николаеву продлили срок пребывания в клинике, поскольку ему может понадобиться вторая операция на сердце, предположил в беседе с NEWS.ru кардиолог-терапевт заслуженный врач России Юрий Серебрянский. По его словам, в ходе первой операции врачи могли поставить шунт только на часть сосудов, в то время как у Николаева могут не работать и другие.

Игоря Николаева могли оставить в больнице для проведения еще одной операции. Изначально врачи могли поставить шунт на те сосуды, которые были больше сужены, но после, в ходе проверки, увидели, что не работают дополнительно и другие сосуды. То есть они не зашли до запредельного сужения, поэтому понадобилась наблюдение и, возможно, вторая операция, — считает Серебрянский.

Он отметил, что для оптимального лечения и восстановления всегда необходимо наблюдать за пациентом какое-то время. Кардиолог уточнил, что подобные операции всегда чреваты образованием тромбов, в таких случаях стараются не рисковать, это правильно.

Специалист также подчеркнул: судя по последним фотографиям, у Николаева имеется лишний вес. По словам Серебрянского, он мог осложнить работу сердца и сосудов, а также повлиять на динамику восстановления. Кардиолог спрогнозировал, что певец довольно скоро сможет продолжить писать музыку, но отправляться в поездки и проводить гастроли — нет.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что врачи продлили срок пребывания Николаева в клинике еще на несколько дней. Как отмечается, решение было принято исходя из динамики восстановления музыканта, который на днях перенес операцию на сердце.

Артист попал в больницу 14 сентября с инфарктом, некоторое время он находился на ИВЛ. Врачи провели операцию по коронарному шунтированию артерии, на этой неделе Николаева уже должны были выписать.

При этом серьезные проблемы с сердцем у певца возникли еще в январе. Тогда его экстренно доставили в больницу и прооперировали — поставили два стента, стабилизировав состояние.

В субботу, 22 сентября, сообщалось, что 63-летний композитор чувствует себя лучше и уже ходит по палате. Его перевели из реанимации в одноместную палату в хирургическом отделении. Николаев занимается восстановительной гимнастикой, однако родных к нему пока не пускают из-за ковидных ограничений.