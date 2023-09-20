Стало известно о состоянии Игоря Николаева после операции на сердце Mash: Игоря Николаева перевели в стационар после операции на сердце

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Игорь Николаев

Певца и композитора Игоря Николаева перевели в стационар из реанимации, где накануне ему провели операцию на сердце, пишет Telegram-канал Mash. По его информации, врачи оценивают состояние артиста как среднее, угрозы жизни нет.

По данным канала, если послеоперационный период пройдет без осложнений, музыканта выпишут уже через неделю-полторы.

О том, что 63-летнего композитора перевели в реанимацию после того, как у него обнаружили следы перенесенного обширного инфаркта, стало известно в пятницу, 15 сентября. Серьезные проблемы у артиста возникли еще в январе, тогда певец был экстренно доставлен в больницу и прооперирован, ему поставили два стента, стабилизировав состояние. В этот раз музыканту провели коронарное шунтирование.

Как рассказал NEWS.ru терапевт, кардиолог, врач медицинских наук Ярослав Ашихмин, коронарное шунтирование объясняется атеросклерозом, при котором происходит сужение артерий, из-за чего сердцу не хватает крови и кислорода. По его словам, есть три основных метода лечения этого состояния, одним из которых и является операция.

Врач отметил, что процесс восстановления будет зависеть от ряда факторов, от состояния здоровья и от того, насколько успешно была проведена операция.