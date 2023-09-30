Стало известно о возвращении Игоря Николаева на сцену после операции Mash: Игорь Николаев вернется на сцену в октябре за повышенный гонорар

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Игорь Николаев

Telegram-канал Mash сообщает, что певец и композитор Игорь Николаев после выписки из больницы уже планирует гастроли. По данным канала, артист намерен сократить количество выступлений после операции, но при этом их стоимость может вырасти на миллион рублей.

Как пишет Mash, вернуться на сцену Николаев планирует уже с 10 октября. Предпочтение, по сведениям канала, он намерен отдавать приглашениям недалеко от Москвы, поскольку путешествия по стране для него пока рискованны. Врачи больше опасаются за состояние артиста на фоне сезонного распространения коронавирусной инфекции, поскольку он входит в группу риска из-за проблем с сердцем.

Маэстро пообщался с врачами и семьей, после чего твердо решил: два-три концерта в месяц, ценник от четырех миллионов, а выбирать из предложений будет сам, — говорится в публикации.

29 сентября стало известно о выписке Николаева из больницы. Врачи фиксировали положительную динамику восстановления музыканта после операции на сердце, поэтому необходимость его постоянного нахождения в стационаре отпала.

Николаев попал в больницу 14 сентября с инфарктом, некоторое время он находился на ИВЛ. Ему провели операцию по коронарному шунтированию артерии. При этом серьезные проблемы с сердцем у артиста возникли еще в январе. Тогда его экстренно прооперировали.