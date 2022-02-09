Череп, розы, 666, пятилистник: профессионалы оценили тату Моргенштерна

Череп, розы в колючках, ананас, число 666, слова «правда», «добро» и другие символы — по просьбе NEWS.ru мастера тату объяснили значение рисунков на лице и теле Моргенштерна, которого правоохранительные органы снова заподозрили в пропаганде запрещённых веществ. На этот раз претензия состоит в том, что рэпер в своих клипах якобы мог пропагандировать наркотики визуально через тату пятилистника на груди, напоминающего лист конопли.

Однако помимо пятилистника на теле и на лице рэпера присутствуют и другие татуировки: число 666 над левой бровью, знак скрипичного ключа над правой, шестиугольник на правой щеке. На груди — зубастый череп с золотой цепью и замочком с буквами «А-У», ананас, розы с остроконечными шипами, которые обвивают весь рисунок, бутылка с символами ХХХ. На шее — слова «правда» с заключённой в круг буквой А и «добро» со смайликом. На руке — предположительно цветочный венок от кисти почти до локтя. Известные мастера тату по просьбе NEWS.ru внимательно изучили рисунки на теле и лице Моргена и объяснили, что они могут значить.

Какой смысл сегодня несут в себе татуировки

По общему мнению профессионалов, если раньше рисунки на теле несли вполне определённое значение, то сейчас каждый мастер и заказчик могут вкладывать в татуировки свой смысл.

Смысловые тату остаются в племенах или криминальных кругах. А татуировка, которую набивают себе обычные люди, не несёт в себе никакого смысла кроме того, который закладывает сам носитель татуировки. Всё сугубо индивидуально, — рассказала NEWS.ru тату-мастер Юлия Цой.

С Юлией Цой солидарен владелец тату-студии Максим Трапезников. По его мнению, «что означает пятилистник на теле Моргенштерна, достоверно знает только сам Моргенштерн».

Мастер тату и исследователь рисунка на теле как искусства Максим Витолиньш напомнил, что в Америке первые тату как модные веяния возникли в начале ХХ века. Идею рисунка на теле привезли моряки из жарких стран, где тату носили члены племён. Для них тату действительно имели сакральный смысл: таким образом они часто обращались к высшим силам за поддержкой.

Американские моряки, «подсмотрев» идею, стали украшать себя небольшими рисунками. Следом за ними веяние подхватили американские байкеры, которые вкладывали в тату свои смыслы. Например, череп для них олицетворяет защиту от смерти, объяснил Максим Витолиньш.

А в различных верованиях, таких как шаманизм, мистицизм, череп — это символ проводника между двумя мирами: миром живых и потусторонним. И ответы на «вечные» вопросы. Вспомните череп в шекспировском «Гамлете», — призвал Максим Витолиньш.

Что означают розы в шипах на груди Моргенштерна

В России мода на тату возникла сначала на флоте, затем распространилась во всей армии и добралась до мест не столь отдалённых. В тюремных стенах искусство тату расцвело в отдельный пласт собственной субкультуры. До сих пор для определённой категории граждан, которые провели часть своей жизни за колючей проволокой, рисунок на теле — это буквально воплощённая биография.

vk.com/morgenshtern

К примеру, роза, заключённая в «колючую проволоку» (рисунок на груди Моргена), на языке тюремного сленга, со слов Максима Витолиньша, имеет весьма любопытное значение.

Роза в колючей проволоке означает встретить 18-летие на зоне. Роза — символ молодости. Шипы, колючки — удары и превратности судьбы, — объясняет исследователь тату-смыслов.

Однако Максим Витолиньш исключил, что Алишер Моргенштерн, выросший в приличной семье, вкладывал в свои тату именно «тюремный» смысл. По его мнению, для рэпера рисунок на теле «не „привет“ собратьям по криминальному миру, а один из способов эпатажа и свойственного его возрасту подросткового протеста». Цифры 666 на лбу музыканта, считает исследователь, можно интерпретировать как угодно.

А то, что называют «шестиконечной звездой» (на щеке исполнителя. — NEWS.ru), на самом деле вид оружия, он так и называется — «моргенштерн». Это булава с шариком и остроконечными шипами. По понятным причинам набил: аналогия с фамилией, — добавил эксперт.

Напомним, что Моргенштерн — девичья матери Алишера. С рождения музыкант носил фамилию отца — Валеев, а мамину фамилию взял сначала в качестве творческого псевдонима, а позже «узаконил» её и в документах.

Нотный знак, отметил Максим Витолиньш, скорее всего, связан с родом деятельности музыканта. А вот пресловутый пятилистник может означать что угодно. Специалист предположил, что это может быть и бонсай — японское дерево, которое в символичном изображении также напоминает пятилистник.

В целом рисунки на лице и теле Моргена Максим Витолиньш определил как «наив».

Наивная картинка, никакой художественной ценности я не вижу. Сделано, по-моему, криворукими людьми. Середнячок. Не было ни у мастера глубокой философии, ни у самого Алишера тем более. Это просто цветная картинка с разными романтическими глупостями, которые Алишер Моргенштерн сам себе придумал, — считает Максим Витолиньш.

«Единственный звёздный носитель качественных татуировок — Сталлоне»

Мастер тату Михаил Федосеев в беседе с NEWS.ru также заявил, что пугающие многих критиков творчества Моренштерна «дьявольские» три шестёрки, вероятнее всего, не более чем подростковый эпатаж. Он подчеркнул, что, повзрослев, носители такого рода тату чаще всего их сводят. Но это правило, по наблюдениям Федосеева, не распространяется на популярных личностей.

Эти [звёзды] считают себя умнее всех. Поэтому носят на себе всякую глупость, безвкусицу и банальность и в далеко не юном возрасте. Моргену простительно. Но вы посмотрите на Дмитрия Нагиева или Анджелину Джоли. Какие у них тату! Единственный достойный носитель качественных татуировок — Сталлоне, — считает Михаил Федосеев.

При этом мастер положительно оценил тату со словами «добро» и «правда» на шее Алишера Моргенштерна. Михаил Федосеев также не увидел «жути» в изображении черепа на груди исполнителя и предложил свою трактовку. Он признался, что «вкупе со словами „добро“ и „правда“ рассматривал бы череп как мудрость и уважение к предкам и их наследию».

Вспомните знак «Адамовой головы» (черепа с двумя крест-накрест лежащими костями. — NEWS.ru), символизирующей бесстрашие и чистые помыслы, и многое другое позитивное. Но мы никогда не узнаем, какой на самом деле смысл вкладывали мастер данного тату и заказчик-носитель Алишер Моргенштерн в этот конкретный рисунок, если они сами не скажут, — заключил Михаил Федосеев.

Исследователь тату как искусства Максим Витолиньш резюмировал, что любой визуальный образ можно интерпретировать как угодно. Мастер процитировал бразильского мыслителя и писателя Пауло Коэльо: «Язык символизма вызывает широкий простор для неправильных суждений».