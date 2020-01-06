https://static.news.ru/photo/84f4d266-311c-11ea-8bd3-fa163e074e61_660.jpg Фото: snowqueen.chel/vk.com

Часть зрителей шоу «Снежная королева», прошедшего 6 января на челябинской арене «Трактор», оказалась возмущена сценарием представления и потребовала возврата денег за билеты, которые стоили 1000--1500 руб.

Организаторы заявляли, что данное шоу является крупнейшим в России, и обещали фантастическое 5D-представление. Побывавшие на мероприятии челябинцы заявили о том, что уровень подготовки артистов, их костюмы были низкими, а содержание оказалось неприемлемым для зрителей младшего возраста, хотя об этом не предупреждали.

Там озабоченная дама, которая говорит, что она не удовлетворена, и режиссёр, который уезжает в Москву с любовницей. К сказке, к шоу, к музыке это не имеет никакого отношения. Я такого ещё не встречала! Мы ушли через 30 минут после начала представления — больше не выдержали. С нами ушли едва ли не ползала, — цитирует одну из посетительниц представления 74.ru.

Организаторы заявили , что довольны представлением и смогли поставить рекорд по количеству артистов на сцене. А возврат средств, пояснили устроители представления, компания Fizica, невозможен по той же причине, по которой нельзя вернуть деньги за билет на фильм, который не понравился.

Как писал NEWS.ru ранее, экс-супруга шоумена Евгения Петросяна Елена Степаненко отказалась работать во всех его проектах, хотя он и предлагал ей такую возможность. Об этом сообщила актриса «Петросян-шоу» Оксана Невежина. Правда, она отметила, что знает о ситуации со слов самого юмориста.