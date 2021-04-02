Бузова в новом платье спровоцировала слухи о беременности

https://static.news.ru/photo/883fb130-93b7-11eb-8d64-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/buzova86

35-летняя певица и телеведущая Ольга Бузова показала своим фанатам фотографию в новом платье, чем вызвала слухи о беременности.

Девушка сфотографирована в облегающем наряде стального цвета. Она ярко накрашена.

О чём вы подумали, когда увидели это фото? — спросила певица у подписчиков.

Некоторые фанаты обратили внимание на живот Бузовой и решили, что она, возможно, беременна.

Мне сразу бросился в глаза живот. Подумала, что ты беременна, — написала одна из поклонниц Бузовой.

Другие пользователи заинтересовались провокационным вырезом на платье. Они начали писать, что в таком наряде Бузова напоминает актрису Анастасию Заворотнюк. Они усомнились в беременности телеведущей, поскольку недавно она начала вновь тренироваться, чтобы выступить на шоу «Ледниковый период».

Ранее певица опубликовала снимок из клиники. На фотографии была изображена табличка с надписью «Кабинет гинеколога». Бузова добавила в сторис наклейку с малышом в розовом сердечке, а снизу символ сложенных рук. Она написала, что занимается своим здоровьем. Фанаты тут же заподозрили, что телеведущая беременна.

Как писал NEWS.ru, Бузова поздравила свою маму с 60-летием. Она опубликовала в социальной сети архивные фотографии из детства, а также призналась, что мечтает подарить родителям внука или внучку. Певица отметила, что серьёзно подумывает о «карапузике».